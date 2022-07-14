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Живая рыба во влагалище, фекалии в вине и проверенный веками рецепт для потенции: на что шли таллиннцы ради секса

Limon.ee
Живая рыба во влагалище, фекалии в вине и проверенный веками рецепт для потенции: на что шли таллиннцы ради секса
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Старый Таллинн
Старый Таллинн Фото: Shutterstock

Эстония богата своими средневековыми легендами, многие из них очень популярны и не знает их только ленивый, но есть истории, которые скрыты от взора горожан. В репертуаре города, оказывается, есть легенды, предания, и даже исторические факты, после которых смущаться начинает даже самый искушенный слушатель.

Юлия Корнеева, блогер и экскурсовод, приоткрыла занавес распутной таллиннской жизни и рассказала читателям портала Limon исторически проверенный рецепт напитка для повышения потенции, а также поделилась с редакцией секретом средневековых ухажеров по завоеванию сердца прекрасной дамы. 

Ни для кого не секрет, что существуют продукты, повышающие интимное влечение. В Средневековом Таллинне в аптеке можно было купить специи, помогающие разжечь и поддержать мужской интерес. Безусловно, такая поддерживающая терапия была доступна далеко не всем, ведь специи стоили больших денег. Однако, товар в аптеке был и пользовался спросом.

К афродизиакам относятся:

  • ваниль
  • имбирь
  • кардамон
  • гвоздика (по мнению знахарей – гарантирует рождение мальчика)
  • мускатный орех
  • корица

Раскрываем ингредиенты для лучшего любовного напитка. Обязательно попробуйте и напишите нам, работает ли!

Сварить:

  • черный кофе

Добавить:

  • корица
  • ваниль
  • кардамон

После такого напитка прилив сил, положительные эмоций и игривое настроение вам обеспечены!

Существовали и более экстремальные методы покорения сердец. Чтобы мужчине привлечь к себе внимание прекрасной дамы, которая к нему неблагосклонна, надо было целиком проглотить мускатный орех и дождаться, пока он выйдет естественным образом. Высушить получившийся продукт и натереть в красное вино понравившейся даме. 

Среди женщин ходил еще более необычный метод разжигания страсти. Для получения качественного результата даме было необходимо засунуть во влагалище живую рыбу и дать ей время там задохнуться, затем рыбу испечь и угостить своего супруга или потенциального жениха. После таких манипуляций ожидалось, что мужчина точно воспылает к девушке запретной страстью.

А какие секреты обольщения в вашем арсенале?

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