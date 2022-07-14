Эстония богата своими средневековыми легендами, многие из них очень популярны и не знает их только ленивый, но есть истории, которые скрыты от взора горожан. В репертуаре города, оказывается, есть легенды, предания, и даже исторические факты, после которых смущаться начинает даже самый искушенный слушатель.
Живая рыба во влагалище, фекалии в вине и проверенный веками рецепт для потенции: на что шли таллиннцы ради секса
Юлия Корнеева, блогер и экскурсовод, приоткрыла занавес распутной таллиннской жизни и рассказала читателям портала Limon исторически проверенный рецепт напитка для повышения потенции, а также поделилась с редакцией секретом средневековых ухажеров по завоеванию сердца прекрасной дамы.
Ни для кого не секрет, что существуют продукты, повышающие интимное влечение. В Средневековом Таллинне в аптеке можно было купить специи, помогающие разжечь и поддержать мужской интерес. Безусловно, такая поддерживающая терапия была доступна далеко не всем, ведь специи стоили больших денег. Однако, товар в аптеке был и пользовался спросом.
К афродизиакам относятся:
- ваниль
- имбирь
- кардамон
- гвоздика (по мнению знахарей – гарантирует рождение мальчика)
- мускатный орех
- корица
Раскрываем ингредиенты для лучшего любовного напитка. Обязательно попробуйте и напишите нам, работает ли!
Сварить:
- черный кофе
Добавить:
- корица
- ваниль
- кардамон
После такого напитка прилив сил, положительные эмоций и игривое настроение вам обеспечены!
Существовали и более экстремальные методы покорения сердец. Чтобы мужчине привлечь к себе внимание прекрасной дамы, которая к нему неблагосклонна, надо было целиком проглотить мускатный орех и дождаться, пока он выйдет естественным образом. Высушить получившийся продукт и натереть в красное вино понравившейся даме.
Среди женщин ходил еще более необычный метод разжигания страсти. Для получения качественного результата даме было необходимо засунуть во влагалище живую рыбу и дать ей время там задохнуться, затем рыбу испечь и угостить своего супруга или потенциального жениха. После таких манипуляций ожидалось, что мужчина точно воспылает к девушке запретной страстью.
А какие секреты обольщения в вашем арсенале?