Живая рыба во влагалище, фекалии в вине и проверенный веками рецепт для потенции: на что шли таллиннцы ради секса

Юлия Корнеева, блогер и экскурсовод, приоткрыла занавес распутной таллиннской жизни и рассказала читателям портала Limon исторически проверенный рецепт напитка для повышения потенции, а также поделилась с редакцией секретом средневековых ухажеров по завоеванию сердца прекрасной дамы.

Ни для кого не секрет, что существуют продукты, повышающие интимное влечение. В Средневековом Таллинне в аптеке можно было купить специи, помогающие разжечь и поддержать мужской интерес. Безусловно, такая поддерживающая терапия была доступна далеко не всем, ведь специи стоили больших денег. Однако, товар в аптеке был и пользовался спросом.

К афродизиакам относятся:

ваниль

имбирь

кардамон

гвоздика (по мнению знахарей – гарантирует рождение мальчика)

мускатный орех

корица

Раскрываем ингредиенты для лучшего любовного напитка. Обязательно попробуйте и напишите нам, работает ли!

Сварить:

черный кофе

Добавить:

корица

ваниль

кардамон

После такого напитка прилив сил, положительные эмоций и игривое настроение вам обеспечены!

Существовали и более экстремальные методы покорения сердец. Чтобы мужчине привлечь к себе внимание прекрасной дамы, которая к нему неблагосклонна, надо было целиком проглотить мускатный орех и дождаться, пока он выйдет естественным образом. Высушить получившийся продукт и натереть в красное вино понравившейся даме.

Среди женщин ходил еще более необычный метод разжигания страсти. Для получения качественного результата даме было необходимо засунуть во влагалище живую рыбу и дать ей время там задохнуться, затем рыбу испечь и угостить своего супруга или потенциального жениха. После таких манипуляций ожидалось, что мужчина точно воспылает к девушке запретной страстью.