ФОТО ⟩ Автомобиль лихулаского стрелка с отверстиями от пуль выставлен на аукцион

Автомобиль Микка Таррасте, приговоренного к пожизненному заключению за убийство двух человек, на котором он ехал роковой летней ночью два года назад, выставлен на аукцион. «Чтобы не возникало вопросов — да, это та самая машина, которая участвовала в трагических событиях в Лихула», — сказано в объявлении.