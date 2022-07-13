Автомобиль лихулаского стрелка Микка Таррасте, на котором он ехал в роковую ночь перед чудовищными преступлениями, выставили на аукцион. Это попросила сделать бывшая сожительница Таррасте.
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ФОТО ⟩ Автомобиль лихулаского стрелка с отверстиями от пуль выставлен на аукцион
Автомобиль лихулаского стрелка с отверстиями от пуль выставлен на аукцион
Автомобиль Микка Таррасте, приговоренного к пожизненному заключению за убийство двух человек, на котором он ехал роковой летней ночью два года назад, выставлен на аукцион. «Чтобы не возникало вопросов — да, это та самая машина, которая участвовала в трагических событиях в Лихула», — сказано в объявлении.
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