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ФОТО ⟩ Автомобиль лихулаского стрелка с отверстиями от пуль выставлен на аукцион

Геттер Трумси Кетлин Крузе Limon.ee
Автомобиль лихулаского стрелка с отверстиями от пуль выставлен на аукцион
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Объявление о продаже.
Объявление о продаже. Фото: Kuvatõmmis Auto24

Автомобиль лихулаского стрелка Микка Таррасте, на котором он ехал в роковую ночь перед чудовищными преступлениями, выставили на аукцион. Это попросила сделать бывшая сожительница Таррасте.

Автомобиль Микка Таррасте, приговоренного к пожизненному заключению за убийство двух человек, на котором он ехал роковой летней ночью два года назад, выставлен на аукцион. «Чтобы не возникало вопросов — да, это та самая машина, которая участвовала в трагических событиях в Лихула», — сказано в объявлении.

Объявление о продаже синего Subaru на сайте Auto24.ee разместил Айвар, который сделал это по просьбе бывшей сожительницы Таррасте. Subaru, на котором Таррасте ехал перед совершением преступлений, принадлежит женщине.

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