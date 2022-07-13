Анджелина Джоли и ее 16-летняя дочь Шайло побывали на концерте итальянских рокеров Måneskin в Риме. Джоли с дочерью привлекли внимание окружающих не меньше, чем сами музыканты. В итоге пользователи Сети похвалили актрису за такое внимание к интересам Шайло, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Пели, прыгали и танцевали: Джоли c дочерью посетили концерт Måneskin
На снятых во время концерта кадрах видно, как мать с дочерью проводят время. Они смеялись, танцевали, хлопали и прыгали. Кроме того, на видео попал момент, как Анджелина и Шайло напевают песню I Wanna Be Your Slave.
Пользователи Сети стали умиляться этими кадрами актрисы с дочерью.
ну если уж Анджелина Джоли была на концерте Måneskin, то я уже железобетонно не сомневаюсь в их крутости— мысли о чём-то важном (@minrisvic) July 10, 2022
Для меня образец идеальной матери: Анджелина Джоли, которая привела дочь на конец Måneskin и вместе с ней подпевала iwbys.— Итантичность | #нетвойне (@SarcasmReligion) July 10, 2022
Когда ты Анджелина Джоли, но пришла на концерт Måneskin, потому что от них фанатеет твоя дочь 😂— Rusalka_Jane (@Rusalka4) July 10, 2022
анджелина джоли с дочкой на концерте måneskin чтоооооооо— weilla🇺🇦 наводит суету (@weillassn) July 11, 2022
я никогда не была особой фанаткой анджелины джоли но ее поход на концерт манескинов вместе с дочкой и реальное вовлечение в процесс типа даже знание слов и так далее это очень мило 🥲🥲— amore di miaciežnica 🟢 (@lacrimadelduce) July 10, 2022
сегодня меня внезапно порадовало видео с Анджелиной Джоли на концерте. Она так смотрит на Шайло ❤️🩹— страшновато 🤍💙🤍 (@Garret_door) July 11, 2022
«Анджелина Джоли поет и танцует под Måneskin????? Это так культово»
THE Angelina Jolie singing and dancing to Måneskin??? This is so iconic pic.twitter.com/uulrIz3BlW— Sigrid :)🌻 (@manesimp) July 10, 2022