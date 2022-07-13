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ВИДЕО ⟩ Пели, прыгали и танцевали: Джоли c дочерью посетили концерт Måneskin

Cоцсети умиляются!
Limon.ee
Пели, прыгали и танцевали: Джоли c дочерью посетили концерт Måneskin
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Анджелина Джоли и ее 16-летняя дочь Шайло побывали на концерте итальянских рокеров Måneskin в Риме. Джоли с дочерью привлекли внимание окружающих не меньше, чем сами музыканты. В итоге пользователи Сети похвалили актрису за такое внимание к интересам Шайло, пишет RUS TVNET.

На снятых во время концерта кадрах видно, как мать с дочерью проводят время. Они смеялись, танцевали, хлопали и прыгали. Кроме того, на видео попал момент, как Анджелина и Шайло напевают песню I Wanna Be Your Slave.

Пользователи Сети стали умиляться этими кадрами актрисы с дочерью. 

«Анджелина Джоли поет и танцует под Måneskin????? Это так культово»

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