Онколог Серяков назвал ярко выраженную реакцию на укусы комаров ранним симптомом рака, пишет lenta.ru.
Онколог назвал проявляющийся за 20 лет до диагностики рака симптом
Онколог назвал проявляющийся за 20 лет до диагностики рака симптом
Одним из ранних симптомов рака, который проявляется за 10-20 лет до диагностики онкологического заболевания, является ярко выраженная реакция на укусы комаров. Такой неожиданный симптом рака назвал онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков, сообщают «Известия».
«Когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком. Данный симптом может проявиться за 10-20 лет до развития или диагностирования хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности», — сказал Серяков.
Специалист подчеркнул, что важно регулярно проходить профилактические обследования и не ориентироваться исключительно на самочувствие. Справиться с онкологическими заболеваниями проще на ранних стадиях, когда у человека нет ярко выраженных симптомов, рассказал врач.