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Онколог назвал проявляющийся за 20 лет до диагностики рака симптом

Limon.ee
Онколог назвал проявляющийся за 20 лет до диагностики рака симптом
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Укус комара. Иллюстративное фото
Укус комара. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Онколог Серяков назвал ярко выраженную реакцию на укусы комаров ранним симптомом рака, пишет lenta.ru.

Одним из ранних симптомов рака, который проявляется за 10-20 лет до диагностики онкологического заболевания, является ярко выраженная реакция на укусы комаров. Такой неожиданный симптом рака назвал онколог, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков, сообщают «Известия».

«Когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком. Данный симптом может проявиться за 10-20 лет до развития или диагностирования хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности», — сказал Серяков.

Специалист подчеркнул, что важно регулярно проходить профилактические обследования и не ориентироваться исключительно на самочувствие. Справиться с онкологическими заболеваниями проще на ранних стадиях, когда у человека нет ярко выраженных симптомов, рассказал врач.

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