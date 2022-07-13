Онколог назвал проявляющийся за 20 лет до диагностики рака симптом

«Когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком. Данный симптом может проявиться за 10-20 лет до развития или диагностирования хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности», — сказал Серяков.

Специалист подчеркнул, что важно регулярно проходить профилактические обследования и не ориентироваться исключительно на самочувствие. Справиться с онкологическими заболеваниями проще на ранних стадиях, когда у человека нет ярко выраженных симптомов, рассказал врач.