ФОТО ⟩ Ходовой товар? Районная управа Пирита ищет украденный мусорный бак с испанскими слизнями

Районная управа Пирита просит помощи в поиске украденного мусорного бака в социальных сетях. «ПОМОГИТЕ НАЙТИ! С перекрестка улиц Облика и Лодьяпуу в Мяхе украли мусорный бак с испанскими слизнями», — сообщают местным жителям.

«Пожалуйста, верните мусорный бак или, если кто-то знает, где он находится, сообщите», — просит районная управа.

В комментариях люди выражают недоумение. «В какой, черт возьми, стране мы живем?» — спрашивает один. Другой утверждает, что случай совершенно ненормальный.

Испанские улитки, привезенные в Эстонию с саженцами из-за рубежа около десяти лет назад, доставляют владельцам садов немало головной боли.

Maaelu.postimees писал, что когда вы видите испанскую улитку, единственное правильное поведение — это подобрать ее, завернуть в полиэтиленовый пакет и выбросить в мусорное ведро.