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На Максима Галкина завели уголовное дело

Limon.ee
На Максима Галкина завели уголовное дело
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Алла Пугачева и Максим Галкин.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Sergei Karpukhin

В конце февраля юморист уехал в Израиль вместе с супругой и детьми. Таким демаршем Максим Галкин решил показать свое отношение к политике России. Обосновавшись за рубежом, шоумен начал критиковать власть родной страны, пишет Стархит.

Впоследствии 46-летний шоумен стал активно критиковать российское руководство и патриотов в своих гастрольных монологах, за что уже получал порцию критики от звездных коллег.

В итоге сегодня стало известно, что на Максима Галкина завели уголовное дело (слухи ходили давно, но депутат Роман Худяков подтвердил информацию лишь сейчас). «28 июля Максим Галкин запланировал концерт в Турции. В Турции, которая не является недружественной страной, и куда наши туристы любят ездить в отпуск — и явно не для того, чтобы смотреть на вызывающего отвращение Галкина. Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Это хорошая новость.

В России против него возбуждено уголовное дело. Цитата из заявления неравнодушного гражданина, который написал следующее: «Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области сегодня усмотрел признаки состава преступления по ч 1 ст. 207.3 УК РФ. Галкин Максим Александрович допустил высказывания, которые, по моему мнению, являются ложными по отношению к армии Российской Федерации», — написал в соцсетях госдеятель.

О том, что известный юморист сжигает мосты, говорили многие известные политологи. Например, медиатехнолог Дмитрий Свиридов в личных соцсетях заявил: «Галкин в Россию не вернется. По крайней мере, в ближайшие годы».

Сообщение также комментировала Ксения Собчак. По ее данным, Максим еще в начале марта решил порвать отношения с Родиной, а теперь, после его жестких высказываний, он точно настроен решительно: «Галкин очень жестко высказался о событиях в Украине. Этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения».

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