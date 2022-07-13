Эстонская спортсменка Грете Гриффин, которая вышла замуж за американского профессионального спортсмена Роберта Гриффина III, поделилась с подписчиками радостной новостью в социальных сетях – она снова беременна!
СМОТРИ! ⟩ Радостная новость: эстонская королева спорта и ее муж-американец ждут третьего ребенка!
Радостная новость: эстонская королева спорта и ее муж-американец ждут третьего ребенка!
Эстонская семиборка Грете Гриффин, которая живет в штате Флорида, США, и замужем за американцем, поделилась с подписчиками в Instagram новостью о том, что ждет третьего ребенка.
«БОЛЬШОЙ ФИНАЛ!!!! Я жду третьего ребенка, и скоро наша семья будет из шести человек! Так много любви, что мое сердце может взорваться! Как вы думаете, это мальчик или девочка?» — пишет Грете в Instagram.
Грете Гриффин из Тюри в 2012 году уехала учиться в США, где познакомилась со своим будущим мужем, игроком Американской профессиональной футбольной лиги (НФЛ) Робертом Гриффином III. Пара поженилась в 2018 году, и в их семье растут две дочери: Глория (2017г.р.) и Гамея (2019г.р.). Также у Роберта есть дочь от первого брака, родившаяся в мае 2015 года.
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