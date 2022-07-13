СМОТРИ! ⟩ Радостная новость: эстонская королева спорта и ее муж-американец ждут третьего ребенка!

Эстонская семиборка Грете Гриффин, которая живет в штате Флорида, США, и замужем за американцем, поделилась с подписчиками в Instagram новостью о том, что ждет третьего ребенка.

«БОЛЬШОЙ ФИНАЛ!!!! Я жду третьего ребенка, и скоро наша семья будет из шести человек! Так много любви, что мое сердце может взорваться! Как вы думаете, это мальчик или девочка?» — пишет Грете в Instagram.