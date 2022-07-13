Ср, 13.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

СМОТРИ! ⟩ Радостная новость: эстонская королева спорта и ее муж-американец ждут третьего ребенка!

Limon.ee Elu24
,
Радостная новость: эстонская королева спорта и ее муж-американец ждут третьего ребенка!
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Грете Гриффин и Роберт Гриффин III
Грете Гриффин и Роберт Гриффин III Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Эстонская спортсменка Грете Гриффин, которая вышла замуж за американского профессионального спортсмена Роберта Гриффина III, поделилась с подписчиками радостной новостью в социальных сетях – она снова беременна!

Эстонская семиборка Грете Гриффин, которая живет в штате Флорида, США, и замужем за американцем, поделилась с подписчиками в Instagram новостью о том, что ждет третьего ребенка.

«БОЛЬШОЙ ФИНАЛ!!!! Я жду третьего ребенка, и скоро наша семья будет из шести человек! Так много любви, что мое сердце может взорваться! Как вы думаете, это мальчик или девочка?» — пишет Грете в Instagram.

Грете Гриффин из Тюри в 2012 году уехала учиться в США, где познакомилась со своим будущим мужем, игроком Американской профессиональной футбольной лиги (НФЛ) Робертом Гриффином III. Пара поженилась в 2018 году, и в их семье растут две дочери: Глория (2017г.р.) и Гамея (2019г.р.). Также у Роберта есть дочь от первого брака, родившаяся в мае 2015 года.

Ключевые слова
Наверх