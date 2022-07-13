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ИЗ КЕМБРИДЖА В ТАЛЛИНН ⟩ Эстонка променяла диплом топового университета на неожиданную должность

Kathleen Loss Limon.ee Elu24
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Эстонка променяла диплом топового университета на неожиданную должность
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Ксения работает в Больничной кассе аналитиком.
Ксения работает в Больничной кассе аналитиком. Фото: Kuvatõmmis TikTokist / @ksenia_niglas

Три года назад Ксения оставила докторантуру Кембриджского университета и вернулась в Эстонию. Сейчас она работает аналитиком данных в аналитическом отделе Больничной кассы, что было ее мечтой.

Ксения признается, что никогда не собиралась работать в госсекторе, но сейчас ей очень нравится ее работа. Государственный сектор больше привлекал женщин, потому что там они могут быть полезны обществу. Ксения утверждает, что работа в частном секторе дает, скорее всего, доход в кошелек начальника.

«Когда я попала в Больничную кассу, я поняла, что это идеальное место для меня. Задачи интересные, имеющиеся навыки можно применить, а в госучреждении даже есть ощущение стартапа». Работа имеет и важную цель: обеспечить функционирование здравоохранения. «Одним словом, у меня очень крутая работа», — заявляет она с огоньком в глазах.

@ksenia_niglas #eestitiktok #tallinn #töö ♬ Malibu - Miley Cyrus

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