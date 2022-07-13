ИЗ КЕМБРИДЖА В ТАЛЛИНН ⟩ Эстонка променяла диплом топового университета на неожиданную должность

Три года назад Ксения оставила докторантуру Кембриджского университета и вернулась в Эстонию. Сейчас она работает аналитиком данных в аналитическом отделе Больничной кассы, что было ее мечтой.
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Эстонка променяла диплом топового университета на неожиданную должность
Ксения признается, что никогда не собиралась работать в госсекторе, но сейчас ей очень нравится ее работа. Государственный сектор больше привлекал женщин, потому что там они могут быть полезны обществу. Ксения утверждает, что работа в частном секторе дает, скорее всего, доход в кошелек начальника.
«Когда я попала в Больничную кассу, я поняла, что это идеальное место для меня. Задачи интересные, имеющиеся навыки можно применить, а в госучреждении даже есть ощущение стартапа». Работа имеет и важную цель: обеспечить функционирование здравоохранения. «Одним словом, у меня очень крутая работа», — заявляет она с огоньком в глазах.
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