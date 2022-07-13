ИЗ КЕМБРИДЖА В ТАЛЛИНН ⟩ Эстонка променяла диплом топового университета на неожиданную должность

Ксения признается, что никогда не собиралась работать в госсекторе, но сейчас ей очень нравится ее работа. Государственный сектор больше привлекал женщин, потому что там они могут быть полезны обществу. Ксения утверждает, что работа в частном секторе дает, скорее всего, доход в кошелек начальника.