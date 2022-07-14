В редакцию Limon.ee обратился расстроенный читатель, который утверждает, что в Эстонии дешевле умереть, чем заболеть без хайгекассы.
Опечаленный читатель: в Эстонии дешевле умереть, чем заболеть без страховки
«Я в Эстонии недавно. Слабым здоровьем не отличаюсь, но, к сожалению, получилось так, что в крайне не юном возрасте меня атаковала ветрянка. Переношу я ее сейчас очень тяжело, не сразу понял, что это она, - пришлось обратиться к врачу. Всё бы ничего, но у меня нет в Эстонии страховки, еще не активирована. Оплатил приём врача - 45 евро. Повторный на следующей неделе. И это еще повезло, потому что не навязали анализов. А если еще и госпитализация потребуется, не дай бог!? Страшно представить!
Очень боялся ехать в больницу, так как думал, что ничего не пойму. Спасибо замечательному врачу и команде специалистов, что говорили со мной по-русски, так как на эстонском я говорю еще плохо, медперсонал всё рассказывал и объяснял. Выписали лекарства.
Почему у вас так дорого стоят лекарства?? За пачку противовирусных заплатил в ночной аптеке 65 евро! В Украине такие таблетки стоят 27 евро, в России тоже около 30. Почему такая сильная разница в стоимости? С такой стоимостью дешевле умереть, чем вылечиться».
Мы спросили специалистов Больничной кассы, есть ли какая-то возможность в Эстонии получить бесплатную медицинскую помощь, и почему лекарства стоят дороже, чем в странах-соседках.
Эвелин Трин, руководитель отдела по связям с общественностью Больничной кассы, ответила на наш запрос:
В случае серьезного или угрожающего жизни состояния здоровья всем пребывающим в Эстонии гарантирована неотложная помощь. Если проблема со здоровьем возникла неожиданно и является очень серьезной - например, острое заболевание, травма или отравление - вам следует обратиться в отделение неотложной помощи больницы или вызвать скорую помощь по телефону 112. В Эстонии все люди имеют право на неотложную медицинскую помощь, независимо от того, есть у них медицинская страховка или нет. Важно помнить, что именно врач решает, нужна ли помощь.
Некоторые местные власти предоставляют своим жителям возможность получить медицинскую помощь, даже если у них нет медицинской страховки. Например, люди, не имеющие страховки и зарегистрированные как жители Таллинна, могут получить амбулаторную помощь по общим медицинским и хирургическим вопросам в
Ныммеском медицинском центре по адресу Яама 11 (https://www.keskhaigla.ee/kliinikud/ambulatoorne-eriarstiabi/ravikindlustamata-patsientide-vastuvott/) .
При необходимости мы рекомендуем обращаться в местный орган власти, чтобы узнать, какой уход они предоставляют людям без медицинской страховки.
Если вы не застрахованы, вам придется заплатить полную цену за лекарства в аптеке, так как на них не распространяется скидка медицинского страхования. Стоимость лекарств устанавливается производителем и национальной ценовой политикой, поэтому цены в разных странах могут отличаться. Мы настоятельно советуем вам спрашивать в аптеке самые дешевые лекарства, если у вас есть рецепт на активное вещество.
Будьте здоровы!