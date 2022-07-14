Опечаленный читатель: в Эстонии дешевле умереть, чем заболеть без страховки

«Я в Эстонии недавно. Слабым здоровьем не отличаюсь, но, к сожалению, получилось так, что в крайне не юном возрасте меня атаковала ветрянка. Переношу я ее сейчас очень тяжело, не сразу понял, что это она, - пришлось обратиться к врачу. Всё бы ничего, но у меня нет в Эстонии страховки, еще не активирована. Оплатил приём врача - 45 евро. Повторный на следующей неделе. И это еще повезло, потому что не навязали анализов. А если еще и госпитализация потребуется, не дай бог!? Страшно представить!

Очень боялся ехать в больницу, так как думал, что ничего не пойму. Спасибо замечательному врачу и команде специалистов, что говорили со мной по-русски, так как на эстонском я говорю еще плохо, медперсонал всё рассказывал и объяснял. Выписали лекарства.

Почему у вас так дорого стоят лекарства?? За пачку противовирусных заплатил в ночной аптеке 65 евро! В Украине такие таблетки стоят 27 евро, в России тоже около 30. Почему такая сильная разница в стоимости? С такой стоимостью дешевле умереть, чем вылечиться».