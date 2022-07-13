В новом сезоне на Канал 7 стартует интеллектуальная игра «Ва-банк!», и мы ищем совершеннолетних участников, которые готовы в 15, 16 и 17 августа принять участие в съемках телепроекта.
НЕ ПРОПУСТИТЕ ⟩ Начинается отбор участников для эстонского варианта «Своей игры»: передача скоро выйдет на Канале 7!
Начинается отбор участников для эстонского варианта «Своей игры»: передача скоро выйдет на Канале 7!
«Ва-банк!» - это франшиза известной игры Kuldvillak, которая уже несколько сезонов успешно идет на Kanal2. В каждом туре между собой соревнуются по три участника, которым предстоит правильно отвечать на вопросы разной сложности. Победителем считается тот, кто наберет больше всего очков. Победитель отдельной игры сможет принять участие в следующем раунде, но не более трех раз в общей сложности.
По своей концепции «Ва-банк!» сродни «Своей игре», которую многие русскоязычные жители нашей страны могли видеть ранее на одном из российских телеканалов.
Тебе интересно? Тогда поспеши записаться на кастинг и возможно именно ты сможешь «сорвать» ва-банк и стать главным знатоком нашей страны!
Отбор участников пройдет в таллиннской редакции «Канала 7» (Тартуское шоссе, 80, здание концерна Postimees grupp) 16, 17, а также 23 и 24 июля. Не проспи возможность блеснуть своим интеллектом и запишись на кастинг.
Контакты: Стас Кузнецов
stas.kuznetsov@duomedia.tv
+372 562 734 10