НЕ ПРОПУСТИТЕ ⟩ Начинается отбор участников для эстонского варианта «Своей игры»: передача скоро выйдет на Канале 7!

«Ва-банк!» - это франшиза известной игры Kuldvillak, которая уже несколько сезонов успешно идет на Kanal2. В каждом туре между собой соревнуются по три участника, которым предстоит правильно отвечать на вопросы разной сложности. Победителем считается тот, кто наберет больше всего очков. Победитель отдельной игры сможет принять участие в следующем раунде, но не более трех раз в общей сложности.

По своей концепции «Ва-банк!» сродни «Своей игре», которую многие русскоязычные жители нашей страны могли видеть ранее на одном из российских телеканалов.