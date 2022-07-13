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Исследование показало, какой длины пенис нужен женщине, чтобы получить оргазм

Naine Limon.ee
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Исследование показало, какой длины пенис нужен женщине, чтобы получить оргазм
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Мужчина. Иллюстративное фото
Мужчина. Иллюстративное фото Фото: Pixaby

Какой размер полового члена особенно подходит женщинам для достижения оргазма? Статистика дает четкий ответ.

Размер полового члена может иметь большое значение в сексе. Конечно, не только сантиметры решают, доставляет ли секс удовольствие. Сюда же относятся и другие факторы: чувствительность при стимуляции клитора , доверие и осознание потребностей партнерши.

Портал знакомств Big One опросил более 4700 женщин о размере полового члена их сексуального партнера и узнал, испытывают ли женщины оргазм. Ответы оказались неожиданными!

При длине 2,5 см оргазм испытывали 13 процентов опрошенных женщин

5,1 см – 22 процента

7,6 см – 26 процента

10,2 cм – 30 процентов

12,7 cм – 31 процент

15,2 cм – 34 процента

17,8 cс – 38 процентов

20,3 cм – 44 процентов

22,9 cм – 42 процента

25,4 cм – 39 процентов

27,9 cм – 30 процентов

Большинство участвовавших в опросе женщин достигают оргазма с размером полового члена почти 20 сантиметров. Исследование также доказало: пенис любого размера может довести женщину до оргазма при правильной технике, пишет Cosmopolitan.

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