Какой размер полового члена особенно подходит женщинам для достижения оргазма? Статистика дает четкий ответ.
Исследование показало, какой длины пенис нужен женщине, чтобы получить оргазм
Размер полового члена может иметь большое значение в сексе. Конечно, не только сантиметры решают, доставляет ли секс удовольствие. Сюда же относятся и другие факторы: чувствительность при стимуляции клитора , доверие и осознание потребностей партнерши.
Портал знакомств Big One опросил более 4700 женщин о размере полового члена их сексуального партнера и узнал, испытывают ли женщины оргазм. Ответы оказались неожиданными!
При длине 2,5 см оргазм испытывали 13 процентов опрошенных женщин
5,1 см – 22 процента
7,6 см – 26 процента
10,2 cм – 30 процентов
12,7 cм – 31 процент
15,2 cм – 34 процента
17,8 cс – 38 процентов
20,3 cм – 44 процентов
22,9 cм – 42 процента
25,4 cм – 39 процентов
27,9 cм – 30 процентов
Большинство участвовавших в опросе женщин достигают оргазма с размером полового члена почти 20 сантиметров. Исследование также доказало: пенис любого размера может довести женщину до оргазма при правильной технике, пишет Cosmopolitan.