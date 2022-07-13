«Ляпис Трубецкой» спел «Воины Света» на украинском языке, сняв клип в Таллинне

Михалок получил украинское гражданство, но оставался тем редким популярным исполнителем, кто продолжал работать в Украине на русском языке, иногда исполняя песни на родном белорусском. Новая группа Сергея Михалка сделала свою версию этого гимна Революції гідності.

Под какой вывеской бы ни выступал Сергей Михалок, «Воины Света» являются обязательным номером любого его концерта. 10 апреля 2022 года, когда «Ляписы» дали в Таллинне концерт в поддержку Украины, эта песня были исполнена дважды.

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Остается добавить, что клип на новую акустическую версию «Воинов Света» на украинском языке был также снят в Таллинне. Музыканты в черных одеждах исполняют песню в лучах солнца на фоне Летной гавани, где в кадре мелькают корпуса Морского музея и Батарейной тюрьмы.