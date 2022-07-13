Известный музыкант Сергей Михалок вместе с сыном Макаром перепел на украинском языке культовую песню «Воины Света». Именно эта композиция стала в 2014 году неофициальным гимном Майдана. Следующую жизнь песня получила после перевода на украинский поэтом Сергеем Жаданом.
«Ляпис Трубецкой» спел «Воины Света» на украинском языке, сняв клип в Таллинне
«Друзья! В это нелегкое для нас всех время особенно важно оставаться вместе, оставаться сильными, оставаться настоящими войнами! Именно исходя из этого, мы решили порадовать наших друзей, наших братьев и сестер, песней, которую вы уже очень хорошо знаете, еще с самого 2014 года, но мы хотим представить вам ее на любимом нами, и я уверен, многими из вас, языке, а также в новой, акустической версии. Это песня про свободу, это песня про любовь, это песня про борьбу, про веру, и, конечно, про победу добра над злом, и эта песня называется скромно, просто, и понятно - «Воїни Світла», - сказано в официальном сообществе коллектива в Facebook.
Изначально трек «Воины Света» был записан на русском языке для последнего номерного альбома «Ляписов» - «Матрешка». Он был издан в России 8 лет назад. В клипе Алексея Терехова на фоне космоса воины самых разных эпох и стран бились с окружающей тьмой. В кадре возникали Виктор Цой и Юрий Гагарин. Заканчивалось все ядерным взрывом.
После пластинки с первой версией «Воинов Света» Сергей Михалок распустил свою легендарную группу, собрав из спортсменов музыкальный коллектив BRUTTO. «Бригада революционного угара и творческого отпора имени Орнелы Мутти», как расшифровывал новое название сам Михалок, активно гастролировала в Украине, поднимая боевой дух в условиях начавшейся тогда же войны на Донбассе.
Михалок получил украинское гражданство, но оставался тем редким популярным исполнителем, кто продолжал работать в Украине на русском языке, иногда исполняя песни на родном белорусском. Новая группа Сергея Михалка сделала свою версию этого гимна Революції гідності.
Под какой вывеской бы ни выступал Сергей Михалок, «Воины Света» являются обязательным номером любого его концерта. 10 апреля 2022 года, когда «Ляписы» дали в Таллинне концерт в поддержку Украины, эта песня были исполнена дважды.
Остается добавить, что клип на новую акустическую версию «Воинов Света» на украинском языке был также снят в Таллинне. Музыканты в черных одеждах исполняют песню в лучах солнца на фоне Летной гавани, где в кадре мелькают корпуса Морского музея и Батарейной тюрьмы.