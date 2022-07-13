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Максим Галкин дал знать о себе после новости о покушении в Юрмале

Limon.ee
Максим Галкин дал знать о себе после новости о покушении в Юрмале
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Максим Галкин на концерте в Таллинне
Максим Галкин на концерте в Таллинне Фото: Toni Läänsalu

Вечером 12 июля в Сети появились тревожные сообщения о том, что на Максима Галкина напали неизвестные. Публика с волнением ждала комментарий ведущего, пишет «Стархит».

Слухи о нападении злоумышленников на Галкина распространились стремительно. Отмечалось, что 46-летний телеведущий серьезно пострадал, и его даже доставили в реанимацию. Однако эти сообщения так и остались домыслами некоторых пользователей Интернета.

Комик никак не прокомментировал происходящее, но оперативно вышел на связь. Телеведущий показал, что с ним все в порядке. Так, вместе с сыном Гариком он устроил велопрогулку по лесу.

Фото: ИНстаграм сториз

Напомним, сейчас артист находится вместе с семьей в Латвии. Первой в Юрмалу перебралась Алла Борисовна с детьми, немного позже к ним присоединился Максим. К слову, у него довольно плотный гастрольный график. Недавно у него отгремели концерты по Израилю, теперь в его расписании отмечены Турция, Латвия, Эстония, Великобритания и даже Австралия.

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