Максим Галкин дал знать о себе после новости о покушении в Юрмале

Слухи о нападении злоумышленников на Галкина распространились стремительно. Отмечалось, что 46-летний телеведущий серьезно пострадал, и его даже доставили в реанимацию. Однако эти сообщения так и остались домыслами некоторых пользователей Интернета.

Комик никак не прокомментировал происходящее, но оперативно вышел на связь. Телеведущий показал, что с ним все в порядке. Так, вместе с сыном Гариком он устроил велопрогулку по лесу.

Фото: ИНстаграм сториз