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Победительница шоу «Холостяк» показала грудь в прозрачном лифчике

Limon.ee
Победительница шоу «Холостяк» показала грудь в прозрачном лифчике
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Холостяк. Иллюстративное фото
Холостяк. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Своей грудью Яна Сапета справедливо гордится, пишет Topnews.

Яна Сапета, ставшая победительницей последнего сезона популярного шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, не забывает баловать подписчиков своих социальных сетей горячим контентом. Красотка прекрасно осознает свою привлекательность, а выдающуюся грудь считает главной жемчужиной образа.

Неудивительно, что девушка каждый раз делая акцент именно на этой части своего тела. Так, накануне Яна выложила пикантные фотографии в прозрачном лифчике с наклейками под ним, прикрывающими соски.

Столь откровенный снимок раззадорил подписчиков блогерши, которые засыпали ее комплиментами, оценив роскошь форм и смелость модели. «Какая же красивая грудь», – завидовали пользователи. И правда: Яна всегда в прекрасной форме.

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