Победительница шоу «Холостяк» показала грудь в прозрачном лифчике

Яна Сапета, ставшая победительницей последнего сезона популярного шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, не забывает баловать подписчиков своих социальных сетей горячим контентом. Красотка прекрасно осознает свою привлекательность, а выдающуюся грудь считает главной жемчужиной образа.

Неудивительно, что девушка каждый раз делая акцент именно на этой части своего тела. Так, накануне Яна выложила пикантные фотографии в прозрачном лифчике с наклейками под ним, прикрывающими соски.