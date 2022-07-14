Победительница шоу «Холостяк» показала грудь в прозрачном лифчике
Победительница шоу «Холостяк» показала грудь в прозрачном лифчике
Яна Сапета, ставшая победительницей последнего сезона популярного шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, не забывает баловать подписчиков своих социальных сетей горячим контентом. Красотка прекрасно осознает свою привлекательность, а выдающуюся грудь считает главной жемчужиной образа.
Неудивительно, что девушка каждый раз делая акцент именно на этой части своего тела. Так, накануне Яна выложила пикантные фотографии в прозрачном лифчике с наклейками под ним, прикрывающими соски.
Столь откровенный снимок раззадорил подписчиков блогерши, которые засыпали ее комплиментами, оценив роскошь форм и смелость модели. «Какая же красивая грудь», – завидовали пользователи. И правда: Яна всегда в прекрасной форме.
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