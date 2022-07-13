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У богатых свои привычки: жена Джигана выкупила весь вагон поезда для поездки в Санкт-Петербург

Limon.ee
У богатых свои привычки: жена Джигана выкупила весь вагон поезда для поездки в Санкт-Петербург
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Джиган
Джиган Фото: Shutterstock

Оксана Самойлова выкупила весь люксовый вагон для поездки в Санкт-Петербург

После ночной поездки Оксана Самойлова поделилась видео с завтрака. Она отметила, что поездка была крайне некомфортной. Несмотря на то, что в помещении не было никого из посторонних, модель нашла минусы: по словам Самойловой, она постоянно скатывалась с кровати и падала от движения поезда».

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