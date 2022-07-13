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Стали известны гонорары группы «Би-2» за выступления на корпоративах

Limon.ee
Стали известны гонорары группы «Би-2» за выступления на корпоративах
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Би-2
Би-2 Фото: Shutterstock

Российская и белорусская рок-группа «Би-2» снизила цену на свои выступления на корпоративах.

Во второй половине этого года группа «Би-2» запланировала ряд концертов по городам России и Европы. Однако прайс за выступление на корпоративе упал на 10 тысяч евро, сообщает «Рамблер».

Теперь, чтобы пригласить музыкантов на частное выступление, придётся заплатить 50 тысяч евро.

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