Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь

А что не обязательно хранить в холодильнике?
Важно помнить, что холодильники не резиновые и места там вечно не хватает. Тем более настали такие времена, когда запас продуктами оправдан по многим причинам. Не только потому, что страшно и надо снять стресс, но и по экономическим соображениям.
Один из продуктов, которые часто хранят в холодильнике, не зная, что делать это необязательно, — куриные яйца. В отдельных странах Европы и в США на упаковках указаны условия хранения, не подразумевающие холодильную температуру. А яйца освобождают очень много места. Можно совершенно спокойно демонтировать полочку с дырочками из холодильника и, закупая яйца в бóльшем количестве, чем один десяток, хранить их не в холодильнике до одного месяца. В холодильнике же их можно хранить дольше.
Все ли овощи и фрукты следует хранить в холодильнике?
Многие овощи и фрукты спокойно хранятся за пределами холодильника. В первую очередь те, у которых довольно толстая и плотная кожура: корнеплоды вроде моркови, батата и картофеля, а также авокадо, яблоко, цитрусовые и бахчевые культуры. Важное правило: перед тем, как отправить овощи и фрукты на хранение, мыть их не следует.
Есть ли общие правила по хранению продуктов вне холодильника?
Во-первых, важно учесть: если ящик для хранения находится рядом с посудомойкой и раковиной, уровень влажности будет повышен. Когда приоткрывается дверца, влага конденсируется вокруг продуктов. Поэтому около мокрой зоны не следует хранить крупы, овощи и фрукты. Для таких случаев в старых домах были сделаны так называемые холодильные ниши — пространство под окном для хранения продуктов. Если вам повезло жить в таком доме, то пользуйтесь этим пространством для хранения, например, овощей и фруктов.