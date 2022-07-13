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Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь

Limon.ee
Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь
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Продукты в холодильнике. Иллюстративное фото
Продукты в холодильнике. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Как хранить дома необходимое количество продуктов так, чтобы потом не выбрасывать испортившееся, — в новых реалиях вопрос уже не только экологии, но и экономии.

Что действительно может храниться годами, а чем лучше не запасаться впрок, какие продукты подлежат заморозке и нужен ли овощам и фруктам холодильник — the-village.ru разбирается с помощью экспертов.

Как хранить сыпучие продукты?

Любые рассыпчатые продукты от круп до сухого протеина в виде порошка стоит хранить в закрытой герметичной емкости — так продукт не впитает влагу из воздуха, слипшись в комочки, и не станет уютным комфортабельным домом для насекомых.

Температура хранения не принципиальна, самое главное — герметичная крышка. Предпочтительна стеклянная/алюминиевая банка или многоразовый пластиковый контейнер, ориентируйтесь на свои визуальные предпочтения. К рассыпчатым продуктам относится вся бакалея: паста и макароны, различные крупы, специи, порошковый протеин, сухие молочные смеси, сахар, соль, хлопья, мюсли.

Как хранить домашние заготовки?

Наверняка каждая и каждый, кто навещает бабушку, уезжает от нее с банками домашних заготовок. Пока вы не открыли малиновое варенье, герметичную банку можно хранить при комнатной температуре.

Но учтите: чем жарче у вас в квартире, тем больше вероятность, что варенье начнет бродить и превратится в экспериментальную настойку, пробовать которую не стоит. Идеальное место для хранения закрытых домашних заготовок — прохладная кладовка.

Если вы не удержались и открыли банку с солеными огурцами, ставьте ее в холодильник. К этой же категории можно отнести соусы и консервированные продукты в жести и стекле.

Как хранить фрукты?

Фрукты часто хранят вместе друг с другом, но большинство из них не любят соседство с бананами и яблоками — это рекордсмены по выделению этилена, из-за которого остальные восприимчивые к газу фрукты начинают быстро портиться.

Если вы купили в супермаркете три килограмма мандаринов по скидке и знаете точно, что не съедите их в ближайшие дни, — положите в прохладное место.

Если бананы в доставке приехали ужасно зеленые — отнесите в самое жаркое место в квартире поближе к яблокам или другим уже темноватым бананам, чтобы зеленые дозрели за пару дней. Никакой магии — просто этилен.

Хранить в холодильнике следует фрукты, в которых много влаги: виноград, сливы, груша, персик. Остальные фрукты любят комнатную температуру при краткосрочном хранении и кладовую или любое другое прохладное помещение при длительном хранении.

Как хранить овощи?

Овощи еще более капризные, чем фрукты. Здесь рекордсмен по выделению этилена — помидор. Рядом с ним не стоит хранить морковь, картофель, огурцы, капусту и другие восприимчивые к этилену овощи — моргнуть не успеете, как сгниют или скукожатся от обильного воздействия этилена.

Овощи не особо жалуют холодильник: любая температура, близкая к нулю, вызывает у них обморожение, синяки и неприятный привкус. Исключение составляет морковь, редис, перец, огурец, грибы. Все остальные овощи лучше хранить в прохладном помещении типа кладовой.

Но не только температура провоцирует скоропостижную гибель овощей, но и влага (или ее отсутствие). У кого из нас не прорастал картофель? Он любит прохладу и циркуляцию сухого воздуха — не храните картофель в пластиковом пакете из магазина, пожалуйста, он задохнется и пустит корни.

Как грамотно организовать хранение продуктов на кухне?

Есть продукты первой необходимости — те, которые мы потребляем регулярно: их лучше держать поближе к месту, где мы готовим. Это — зона регулярного потребления. А есть так называемая зона склада — для долгосрочного хранения.

Разделять продукты таким образом — в целом очень хорошая практика организации хозяйства. Дело в том, что в зону склада вы можете поместить продукты с длительным сроком хранения в большом количестве. Это бакалея, тетрапак и сыпучие продукты — то, что было герметично упаковано. Другими словами, те продукты, которые защищены от контакта с внешней средой и внутри которых остановлены все бактериальные процессы.

Какие неочевидные продукты стоит хранить в холодильнике и почему?

Бывает так, что продукт сам по себе не нуждается в том, чтобы его хранили внутри холодильника. Например, кофе или чай из супермаркета. Но холодильник дает нам стабильно низкую температуру и влажность. Поэтому гурманы и ценители некоторые изысканные сорта хранят в холодильнике, чтобы ничто не повлияло на вкусовые качества продукта и их годность. То же, например, касается сухих дрожжей. Для работы дрожжей очень важна влажность среды, в которой они хранятся. Пока упаковка не вскрыта, в целом все равно. А если купили большую упаковку и открыли, лучше впредь держать ее в холодильнике.

Обязательно храните в холодильнике все ореховые продукты — так вы точно сможете избежать их порчи.

А что не обязательно хранить в холодильнике?

Важно помнить, что холодильники не резиновые и места там вечно не хватает. Тем более настали такие времена, когда запас продуктами оправдан по многим причинам. Не только потому, что страшно и надо снять стресс, но и по экономическим соображениям.

Один из продуктов, которые часто хранят в холодильнике, не зная, что делать это необязательно, — куриные яйца. В отдельных странах Европы и в США на упаковках указаны условия хранения, не подразумевающие холодильную температуру. А яйца освобождают очень много места. Можно совершенно спокойно демонтировать полочку с дырочками из холодильника и, закупая яйца в бóльшем количестве, чем один десяток, хранить их не в холодильнике до одного месяца. В холодильнике же их можно хранить дольше.

Все ли овощи и фрукты следует хранить в холодильнике?

Многие овощи и фрукты спокойно хранятся за пределами холодильника. В первую очередь те, у которых довольно толстая и плотная кожура: корнеплоды вроде моркови, батата и картофеля, а также авокадо, яблоко, цитрусовые и бахчевые культуры. Важное правило: перед тем, как отправить овощи и фрукты на хранение, мыть их не следует.

Есть ли общие правила по хранению продуктов вне холодильника?

Во-первых, важно учесть: если ящик для хранения находится рядом с посудомойкой и раковиной, уровень влажности будет повышен. Когда приоткрывается дверца, влага конденсируется вокруг продуктов. Поэтому около мокрой зоны не следует хранить крупы, овощи и фрукты. Для таких случаев в старых домах были сделаны так называемые холодильные ниши — пространство под окном для хранения продуктов. Если вам повезло жить в таком доме, то пользуйтесь этим пространством для хранения, например, овощей и фруктов.

Во-вторых, следует понимать, что рядом с батареей уровень влажности сильно ниже зимой при включенном отоплении.

Как понять, что тот или иной продукт испортился?

Самая главная наша сигнальная система — это глаза, нос и вкусовые рецепторы. Если что-то выглядит непривлекательно, плохо пахнет или на вкус ощущается как-то не так, то заставлять себя есть этот продукт не надо. Разумеется, в критические времена человек способен съесть очень многое, в том числе и то, что не совсем в кондиции. Но без острой необходимости делать этого не стоит.

То, что всегда действительно опасно и вредно, — не благородная плесень на сыре, а плесень на овощах и на консервах. Отковыривать ее и доедать может быть опасно, поскольку бактериальная флора уже наверняка проникла внутрь.

Дают ли сроки годности на продуктах какие-то гарантии?

В целом сроки годности всегда реалистичны. Их выводят путем специальных исследований, и на упаковке всегда указаны и условия хранения, и срок. Ведь когда речь идет про крупы, макароны и муку, очень важно не только количество месяцев, но и температура плюс влажность. Если хранить муку в сильно влажной среде, она испортится раньше, чем в указанный срок.

Аналогично, если вы будете хранить масло в шкафчике около духовки, оно тоже может испортиться раньше, особенно если это масло ореховое или кунжутное.

Стоит ли замораживать впрок?

Мясо, как и овощи, можно замораживать. Это позволяет готовить впрок запеканки, тушеные блюда, бульоны, соусы. Правильная заморозка регламентируется следующими правилами: никогда не замораживайте то, что вот-вот испортится. Например, если после покупки охлажденная курица пролежала в холодильнике дней пять и вы уже точно не знаете, в порядке ли она, то замораживать такую курицу не стоит. 

Если вы купили целую охлажденную курицу, то можно сразу рассортировать ее частями по пакетикам и так же порционно заморозить.

То же самое касается мяса: если купили большой кусок, а здесь и сейчас вам понадобилось немного, то остаток можно заморозить. Замороженное мясо следует использовать для приготовления фарша, бульона или просто долго тушить.

По поводу рыбы: большая часть рыбы на прилавках — это рыба, изначально замороженная сразу после вылова, а затем размороженная для выкладки. На органолептике, то есть на текстуре и на вкусе рыбы, этот процесс заморозки и разморозки не сказывается. Так что рыбу смело замораживайте.

Точно также можно замораживать молочные продукты. Например, жирные полутвердые сыры, которые можно предварительно натереть; сливочное масло, творог и даже йогурт. Хранить такую заморозку можно от трех до шести месяцев.

Размораживать продукты стоит в камере холодильника — от 4 до 12 часов в зависимости от объема. Поэтому я и рекомендую порционную заморозку — так продукты разморозятся быстрее.

И еще одно важное правило. Если вы что-то разморозили, то готовьте и съедайте. Не стоит замораживать повторно.

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