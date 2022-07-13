Как правильно хранить продукты, чтобы максимально продлить их жизнь

А что не обязательно хранить в холодильнике?

Важно помнить, что холодильники не резиновые и места там вечно не хватает. Тем более настали такие времена, когда запас продуктами оправдан по многим причинам. Не только потому, что страшно и надо снять стресс, но и по экономическим соображениям.

Один из продуктов, которые часто хранят в холодильнике, не зная, что делать это необязательно, — куриные яйца. В отдельных странах Европы и в США на упаковках указаны условия хранения, не подразумевающие холодильную температуру. А яйца освобождают очень много места. Можно совершенно спокойно демонтировать полочку с дырочками из холодильника и, закупая яйца в бóльшем количестве, чем один десяток, хранить их не в холодильнике до одного месяца. В холодильнике же их можно хранить дольше.

Все ли овощи и фрукты следует хранить в холодильнике?

Многие овощи и фрукты спокойно хранятся за пределами холодильника. В первую очередь те, у которых довольно толстая и плотная кожура: корнеплоды вроде моркови, батата и картофеля, а также авокадо, яблоко, цитрусовые и бахчевые культуры. Важное правило: перед тем, как отправить овощи и фрукты на хранение, мыть их не следует.

Есть ли общие правила по хранению продуктов вне холодильника?