Терапия не действует, лекарства не помогают: в окружении Заворотнюк бьют тревогу

Вот уже три года Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием — глиобластомой. Диагноз ей поставили вскоре после рождения младшей дочери — многие уверены, что процедура ЭКО, на которую, по слухам, решилась звезда, и спровоцировала онкологию.

О состоянии Анастасии почти нет никакой информации — периодически что-то рассказывает ее старшая дочь, но без каких-либо подробностей. Анна с уверенностью говорит лишь о том, что ее мама настоящий боец и обязательно победит болезнь.

Пока семья продолжает молчать, о состоянии «прекрасной няни» говорят некоторые ее знакомые, коллеги по работе и журналисты. Так, Алексей Еремин рассказал, что через близкого источника к родным Заворотнюк смог выяснить подробности о ее состоянии — оно оценивается врачами как критическое, шансы на выздоровление уменьшаются. «Выписанные врачами препараты перестают действовать. Терапия оказалась неэффективна», — говорит Еремин.

Несмотря на подобные заявления, не подтвержденные ни словами лечащих врачей, ни документами из больницы, поклонники продолжают верить в победу Анастасии над раком.

Напомним, что о заболевании всеми любимой актрисы заговорили 23 августа 2019 года. Сначала выводы о состоянии Анастасии были сделаны на основе одного видео из Сети. Тогда она открывала в Ереване ювелирный салон. Многие обратили внимание на шрам на шее звезды — как они посчитали, это был след от хирургического вмешательства, а именно, биопсии загрудинных лимфоузлов, которую делают, чтобы подтвердить или опровергнуть рак крови.