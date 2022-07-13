Гороскоп на 13 июля: Овнам – испытание судьбы, Скорпионам – неприятности, Рыбам – деньги

Овен

С самого утра Овны могут столкнуться с затруднениями в работе, однако постепенно влияние позитивных тенденций возьмет верх. В этот день будет непросто найти общий язык с окружающими, однако не стоит ввязываться в споры и провоцировать конфликты. Вселенная может испытывать вас на прочность, поддавшись соблазнам, можно навлечь на себя неприятности. Не стоит совершать поступки, за которые вам может быть стыдно и менять решения. Если пройдете этот экзамен судьбы, вам улыбнется удача.

Телец

Сегодня Тельцы особенно наблюдательны, замечают важные мелочи из которых можно извлечь пользу. День подходит для работы, которая требует аккуратности. Вы внимательны в расчетах и не допускаете ошибок. Звезды сулят успех в новых начинаниях, вы сможете добиться желаемых результатов. Вы сможете привлечь на свою сторону влиятельных людей, которые поддержат ваши идеи. Появится шанс уладить давние разногласия и недавние соперники могут стать вашими союзниками.

Близнецы

Близнецов ждет спокойный день, без серьезных потрясений и жизненных поворотов. Используйте этот момент, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Проведите этот день в приятном общении, избегая капризных и несдержанных людей, они могут забирать вашу энергию. Не исключены успехи в творческом проекте, над которым вы работали самостоятельно. Вы в центре внимания противоположного пола, однако на серьезные отношения пока не стоит рассчитывать.

Рак