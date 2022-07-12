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Известная эстонская многодетная мать рассказала о своих финансовых трудностях: чувствую себя несостоявшейся

Крислин Метсанурм Limon.ee
Известная эстонская многодетная мать рассказала о своих финансовых трудностях: чувствую себя несостоявшейся
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Silvia Ilves ja tema pojad.
Silvia Ilves ja tema pojad. Фото: Erakogu

В начале этого лета виолончелистка Сильвия Ильвес радовалась завершению более чем десятилетнего обучения в университете, но затем она объявила о расставании с любимым. Сильвия и Марсель Китс объявили, что дальше пойдут разными путями. После расставания мать четырех сыновей получила огромную поддержку, когда в Facebook была запущена общественная кампания по оказанию финансовой помощи Сильвии и ее сыновьям.

На Facebook-странице Koos muudame maailma paremaks (на русском: «Вместе делаем мир лучше») предлагалось помочь блистательной виолончелистке Сильвии Ильвес встать на ноги. «У меня были огромные финансовые проблемы! Я готова взять кредит на образование своих детей», – эмоционально говорила Сильвия.

«Конечно, мне тяжело, но я не хочу, чтобы люди меня жалели», – уверена она. Сильвия - женщина с большой буквы, которая привыкла справляться со всеми невзгодами сама и не ждать финансовой поддержки от отцов своих детей. Когда она увидела информацию о сборе средств, то сначала почувствовала себя неловко. Но Сильвия не из тех, кто сдается. Кстати, она ничего не знала об этой кампании. Но женщина признается, что ей приятно, когда есть люди, которые хотят помочь в трудной ситуации.

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