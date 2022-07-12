В начале этого лета виолончелистка Сильвия Ильвес радовалась завершению более чем десятилетнего обучения в университете, но затем она объявила о расставании с любимым. Сильвия и Марсель Китс объявили, что дальше пойдут разными путями. После расставания мать четырех сыновей получила огромную поддержку, когда в Facebook была запущена общественная кампания по оказанию финансовой помощи Сильвии и ее сыновьям.
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Известная эстонская многодетная мать рассказала о своих финансовых трудностях: чувствую себя несостоявшейся
Известная эстонская многодетная мать рассказала о своих финансовых трудностях: чувствую себя несостоявшейся
На Facebook-странице Koos muudame maailma paremaks (на русском: «Вместе делаем мир лучше») предлагалось помочь блистательной виолончелистке Сильвии Ильвес встать на ноги. «У меня были огромные финансовые проблемы! Я готова взять кредит на образование своих детей», – эмоционально говорила Сильвия.
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