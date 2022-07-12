Известная эстонская многодетная мать рассказала о своих финансовых трудностях: чувствую себя несостоявшейся

«Конечно, мне тяжело, но я не хочу, чтобы люди меня жалели», – уверена она. Сильвия - женщина с большой буквы, которая привыкла справляться со всеми невзгодами сама и не ждать финансовой поддержки от отцов своих детей. Когда она увидела информацию о сборе средств, то сначала почувствовала себя неловко. Но Сильвия не из тех, кто сдается. Кстати, она ничего не знала об этой кампании. Но женщина признается, что ей приятно, когда есть люди, которые хотят помочь в трудной ситуации.