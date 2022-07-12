ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА! ⟩ Как застраховать свой перелет от задержки или отмены и какие права есть у путешественников

Оформить договор страхования путешествия нужно как можно раньше

«Оформите страхование сразу после бронирования поездки, так как защита от срыва или задержки путешествия начнёт действовать только по истечении трех-четырех дней после заключения договора страхования», – говорит менеджер страховой фирмы IIZI по развитию продукта Пилле Плеес и добавляет, что в современном мире нередки случаи, когда отменяются рейсы или человека подводит здоровье за несколько дней до начала путешествия. В такой ситуации без заранее оформленного страхового полиса можно остаться и без запланированной поездки, и без затраченных денег.

Выберите страхование в соотвествии с целью путешествия

Договор страхования путешествия зависит от цели поездки и от пункта назначения. На сегодняшний день страховой полис должен включать в себя защиту от затрат на медицинские услуги, в том числе от COVID-19, а также защиту от дополнительных расходов на проживание и транспорт по причине заболевания (например, новые билеты на возвращение домой).

В случаях изменения графика авиарейсов, опоздания самолета, перебронирования мест, забастовки работников авиакомпании или аэропорта можно защитить себя пакетом страхования с дополнительной защитой от срыва путешествия.