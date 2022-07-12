Количество пассажиров Lux Express увеличилось вдвое

«Верим, что такой шаг навстречу пассажирам также поможет сократить летние автомобильные очереди в портах, потому что рейсовый автобус, занимающий в очереди на паром три автоместа, может вместить пассажиров около 20 легковых автомобилей», — добавил Роос.

По сравнению с прошлым годом в автобусах Lux Express более чем в три раза увеличилось количество пассажиров с велосипедом. В этом году с начала июня по сегодняшний день было забронировано 2085 велобилетов. В прошлом году свои велосипеды в багажном отделении автобуса перевезли только 637 пассажиров. Это показывает, что клиенты хорошо приняли созданное для них в прошлом году новое и удобное решение. Благодаря услуге перевозки велосипеда в каждом автобусе можно бесплатно провозить до четырех велосипедов. Бесплатно забронировать велосипедный билет вместе с обычным билетом можно на сайте Lux Express luxexpress.eu. В каждом автобусе есть чехлы для велосипедов, которые защищают как велосипед, так и другой багаж.

«Lux Express стремится предложить своим пассажирам то, что больше всего нужно: качественное времяпрепровождение. Мы благодарим всех клиентов, которые ценят наши услуги, продолжают нам доверять и снова часто ездят с нами», — сказал Роос.

Помимо внутренних рейсов увеличилась частота пассажирских перевозок и на международных маршрутах. На линии Таллинн-Рига по сравнению с прошлым годом произошел 7-кратный рост, а в этом году показатель всего на 10% меньше, чем до пандемии. Рост на линии Рига-Вильнюс по сравнению с прошлым годом еще больше. В июне этого года пассажиров было более чем в 13 раз больше, чем в прошлом году, но до пандемического уровня еще есть около четверти резерва роста.