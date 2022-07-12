В июне автобусами Lux Express на внутренних маршрутах в Эстонии и между столицами стран Балтии воспользовалось в два раза больше пассажиров, чем за то же время в прошлом году. На многих внутренних линиях количество пассажиров уже стало больше, чем было до пандемии.
Количество пассажиров Lux Express увеличилось вдвое
В июне этого года комфортабельными автобусами Lux Express воспользовалось почти на 90 000 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Количество пассажиров увеличилось на всех линиях. На двух линиях — Таллинн-Пярну и Таллинн-Курессааре — количество пассажиров превысило уровень июня 2019 года. Количество пассажиров на маршруте Таллинн-Нарва всего на 5% ниже показателей июня 2019 года.
Ингмар Роос, исполнительный директор Lux Express: «Когда более двух лет назад начался кризис из-за коронавируса и количество пассажиров за это время упало практически до нуля, компания приняла несколько сложных решений. Для нас было важно любой ценой сохранить все наши линии открытыми для пассажиров, чтобы люди не отвыкали путешествовать на автобусе между городами комфортно, безопасно и экологично. Когда этой весной на смену пандемии пришел топливный кризис и цены подскочили до потолка, мы приняли следующее решение – не поднимать цены на билеты. Все эти решения в совокупности окупились, и цифры роста показывают благодарность пассажиров».
Весенний рост цен на топливо особенно затронул маршруты, которые доставляют туристов на любимые летние курорты Эстонии - Пярну, Сааремаа и Хийумаа. Последнюю линию Lux Express открыла 18 июня прошлого года, в этом году из-за большого интереса эта линия начала работать с 1 июня. За сравнимый период количество пассажиров в этом году увеличилось на 16%. Поскольку продолжается тренд роста числа поездок на основные острова Эстонии, компания Lux Express, в дополнение к более длительному периоду работы линии, добавила дополнительные рейсы на линию Таллинн-Курессааре (5 рейсов в день в обоих направлениях) и запустила линию Тарту-Пярну-Курессааре.
«Верим, что такой шаг навстречу пассажирам также поможет сократить летние автомобильные очереди в портах, потому что рейсовый автобус, занимающий в очереди на паром три автоместа, может вместить пассажиров около 20 легковых автомобилей», — добавил Роос.
По сравнению с прошлым годом в автобусах Lux Express более чем в три раза увеличилось количество пассажиров с велосипедом. В этом году с начала июня по сегодняшний день было забронировано 2085 велобилетов. В прошлом году свои велосипеды в багажном отделении автобуса перевезли только 637 пассажиров. Это показывает, что клиенты хорошо приняли созданное для них в прошлом году новое и удобное решение. Благодаря услуге перевозки велосипеда в каждом автобусе можно бесплатно провозить до четырех велосипедов. Бесплатно забронировать велосипедный билет вместе с обычным билетом можно на сайте Lux Express luxexpress.eu. В каждом автобусе есть чехлы для велосипедов, которые защищают как велосипед, так и другой багаж.
«Lux Express стремится предложить своим пассажирам то, что больше всего нужно: качественное времяпрепровождение. Мы благодарим всех клиентов, которые ценят наши услуги, продолжают нам доверять и снова часто ездят с нами», — сказал Роос.
Помимо внутренних рейсов увеличилась частота пассажирских перевозок и на международных маршрутах. На линии Таллинн-Рига по сравнению с прошлым годом произошел 7-кратный рост, а в этом году показатель всего на 10% меньше, чем до пандемии. Рост на линии Рига-Вильнюс по сравнению с прошлым годом еще больше. В июне этого года пассажиров было более чем в 13 раз больше, чем в прошлом году, но до пандемического уровня еще есть около четверти резерва роста.
«Для передвижения между столицами Балтии пассажиры продолжают отдавать предпочтение именно автобусам Lux Express, что для нас является большим признанием. Поездки между Таллинном, Ригой и Вильнюсом во время пандемии пострадали больше всего, но мы с умом использовали низкий период и тщательно обновили систему продаж. Сегодня, кроме самого комфортного автобуса и частых стыковок, мы также предлагаем пассажирам лучшую гибкость на рынке, а это значит, что в интернет-магазине Lux Express можно изменить время поездки за час до отправления без платы за обслуживание».