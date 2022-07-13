Мосгорсуд удовлетворил иск певицы Алены Апиной, которая потребовала запретить Альбине Джанабаевой исполнять песню «Бухгалтер», пишет "Рамблер".
Апина через суд запретила исполнять песню «Бухгалтер»
Апина через суд запретила исполнять песню «Бухгалтер»
Джанабаева спела известную композицию в эфире телешоу «Три аккорда» еще около двух лет назад. Апина же обнаружила его на просторах интернета недавно. Певица осталась недовольна исполнением композиции и обратилась в суд.
Апина усмотрела в действиях коллеги нарушение правил использования интеллектуальной собственности. Артистка потребовала запретить Джанабаевой исполнять ее песни в дальнейшем.
Суд принял доводы истца и постановил Роскомнадзору заблокировать выпуск передачи «Три аккорда» в интернете. Также Апина уже подала иск в суд по поводу полного запрета варианта песни в исполнении Джанабаевой. Предварительное заседание по нему назначено на 18 июля.
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