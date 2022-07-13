Апина через суд запретила исполнять песню «Бухгалтер»

Джанабаева спела известную композицию в эфире телешоу «Три аккорда» еще около двух лет назад. Апина же обнаружила его на просторах интернета недавно. Певица осталась недовольна исполнением композиции и обратилась в суд.

Апина усмотрела в действиях коллеги нарушение правил использования интеллектуальной собственности. Артистка потребовала запретить Джанабаевой исполнять ее песни в дальнейшем.