Дудя признали виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних

Суд в Москве оштрафовал журналиста Юрия Дудя (внесен в России в реестр СМИ-иноагентов) на 120 тысяч рублей по административноой статье о гей-пропаганде. Решение суда не опубликовано, однако, как сообщил правозащитник Павел Чиков, Дудь получил штраф за интервью с акционистом Федором Павловым-Андреевичем.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая регулярно направляет в госорганы жалобы на публикации в сети, также утверждает, что Дудя оштрафовали за видеоинтервью с открытым геем-акционистом Ф.Павловым-Андреевичем.

По ее словам, в качестве доказательств правонарушения в суде были представлены результаты лингвистической экспертизы. Мизулина не уточнила, что именно было сочтено правоохранительными органами гей-пропагандой.

Сам Юрий Дудь пока не комментировал судебное решение. По словам Мизулиной, на заседании он не присутствовал.

Интервью с Павловым-Андреевичем было опубликовано в апреле 2021 года, с тех пор оно собрало 3,8 миллиона просмотров.

В описании записи на YouTube стоит пометка 18+.

Художник Федор Павлов-Андреевич до того, как стать акционистом, много лет работал телеведущим и редактировал журнал для подростков «Молоток». В интервью в частности обсуждается, как близкие художника восприняли новость о его гомосексуальности, много ли геев в русской политике и почему геев в России так сильно кошмарят.