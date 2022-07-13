Маленький испанский рыбацкий городок привлек к себе внимание туристов интересной скульптурой - «Мальчик с рыбой».
Простите, это точно рыба? Испанская скульптура «Мальчик с рыбой» заставляет смущаться туристов
Простите, это точно рыба? Испанская скульптура «Мальчик с рыбой» заставляет смущаться туристов
Представляете, насколько много человек трогает несчастную рыбу, что та уже настолько отполирована. Принято считать, что если потереть бронзовую скульптуру - это на счастье. Интересно, какие желания загадывают туристы?
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