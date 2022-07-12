Тренд дошел до Эстонии: почему подростки приходят в деловых костюмах на сеансы «Миньоны: Грювитация»

Флэшмоб получился масштабным: подростки по всему миру начали ходить в кинотеатры в «спецформе». Но у тренда оказалась и обратная сторона — другие зрители начали жаловаться на поведение молодых людей. Владельцы некоторых кинотеатров и вовсе запретили посещать сеансы в костюмах, и тогда молодёжь начала переодеваться прямо в залах.

Одним из первых, кто записал виральное видео с хэштегом «gentleminions», оказался подросток Билл Хирст, проживающий в Сиднее.

В Австралии фильм вышел ещё 23 июня, и через несколько дней он опубликовал ролик с подростками в костюмах, посещающими кинотеатр. За несколько дней видео набрало 8,5 миллионов просмотров и помогло тренду «взлететь».

Впрочем, Хирста нельзя назвать его автором. По словам блогера, его друг наткнулся на одно из первых видео по теме ещё до выхода ленты, но оно набрало мало просмотров. Друзьям понравилась идея, и они решили сходить в костюмах на сеанс новых «Миньонов».

«Мы просто напялили костюмы и пошли в кино — всё получилось очень спонтанно. Смокинги пришли буквально на днях для другого мероприятия, поэтому с ними проблем не возникло», – рассказал Билл Хирст, участник флэшмоба.