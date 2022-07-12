В начале июля соцсети заполнили ролики с хэштегом «gentleminions». Это новый тренд, суть которого заключается в том, чтобы прийти в деловом костюме на сеанс мультфильма «Миньоны: Грювитация».
Тренд дошел до Эстонии: почему подростки приходят в деловых костюмах на сеансы «Миньоны: Грювитация»
Флэшмоб получился масштабным: подростки по всему миру начали ходить в кинотеатры в «спецформе». Но у тренда оказалась и обратная сторона — другие зрители начали жаловаться на поведение молодых людей. Владельцы некоторых кинотеатров и вовсе запретили посещать сеансы в костюмах, и тогда молодёжь начала переодеваться прямо в залах.
@tantsumehed Meta seanss#kingbob #riseofgru #meta #fyp ♬ original sound - 😱Sten😱
Одним из первых, кто записал виральное видео с хэштегом «gentleminions», оказался подросток Билл Хирст, проживающий в Сиднее.
В Австралии фильм вышел ещё 23 июня, и через несколько дней он опубликовал ролик с подростками в костюмах, посещающими кинотеатр. За несколько дней видео набрало 8,5 миллионов просмотров и помогло тренду «взлететь».
@partelonpurgis #2lil2alex #minions @kelvino6444 ♬ original sound - 🅿️ärtel
Впрочем, Хирста нельзя назвать его автором. По словам блогера, его друг наткнулся на одно из первых видео по теме ещё до выхода ленты, но оно набрало мало просмотров. Друзьям понравилась идея, и они решили сходить в костюмах на сеанс новых «Миньонов».
«Мы просто напялили костюмы и пошли в кино — всё получилось очень спонтанно. Смокинги пришли буквально на днях для другого мероприятия, поэтому с ними проблем не возникло», – рассказал Билл Хирст, участник флэшмоба.
Когда Хирст и 14 его друзей пришли в кино, то увидели ещё одну группу подростков, состоящую из восьми человек. Блогер удивился, так как думал, что о тренде никто не знает. Тогда они поняли, что стали частью масштабного движения.
К слову, «обычные» зрители начали паниковать, когда увидели два десятка подростков в деловых костюмах.
@100protsenti minion aga make it classy #riseofgru #fyp #estonia ♬ Rich Minion - Yeat
У Оби из Мэриленда примерно та же история. В начале июля он увидел несколько видео с подростками в костюмах и решил поддержать тренд. На сеансе он с друзьями тоже столкнулся с другими фанатами в смокингах. Они даже сделали совместную фотографию.
Блогеры слышали, что некоторые участники флэшмоба мешают другим зрителям наслаждаться мультфильмом. Но подростки отмечают, что на их сеансах всё было спокойно.
Интересно, что смокинги не имеют отношения к миньонам: те носят абсолютно другую одежду. Однако тренд вовсе не стоит считать высмеиванием мультфильма. Так фанаты, скорее, показывают свою любовь к франшизе.
Оби поясняет, что многие подростки его возраста росли на «Гадком я», и на «Грювитацию» они идут, в том числе, из-за чувства ностальгии. Тем более, что последняя часть серии вышла больше пяти лет назад. Дети повзрослели и теперь сами могут оплачивать билеты. Костюмами они хотят показать, в том числе, и это.
@gojiboyy parem kui met gala🕺🏻😎#minions #käsilased #gru ♬ original sound - ALΞKSIS
Эстонские подростки тоже не отстают от времени и приходят в кинозал в костюмах и элегантных нарядах. На сеансах едят бананы. К счастью, нарядную молодежь из кинотеатров пока не выгоняют.
Мультфильм заработал больше 200 миллионов долларов за первые дни проката во всём мире. Для сравнения: общие сборы «Базза Лайтера» от Pixar за три недели — около 190 миллионов.