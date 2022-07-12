ВИДЕО ⟩ Австралийский комик посетил эстонский алкогольный магазин: не могу выговорить эти названия

Бен Фиш, известный своими короткими комедийными клипами, в понедельник разместил на своей странице в Facebook, на которой насчитывается 91 000 подписчиков, видео, где он идет в магазин и притворяется очень пьяным:

«Привет! Вы пьяны? Нам не нужен повод, чтобы прийти в SuperAlko за алкоголем, потому что наша жизнь буквально зависит от этого. Подождите, я посмотрю, открыты ли они. Который час? Да, сейчас 10 утра, пойдемте!».

Мужчина с австралийским акцентом на видео демонстрирует, как он произносит названия всех популярных сортов пива, производимых в Эстонии. «Есть много сортов пива, которые я не могу произнести», - отмечает он.

Далее, комик берет в руки винную карту и пытается прочитать названия популярных вин. «От всех этих названий алкоголя у меня болит рот», - говорит Бен.