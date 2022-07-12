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Комфорт им только снится: смотри, как отдыхает депутат Рийгикогу

Limon.ee
Комфорт им только снится: смотри, как отдыхает депутат Рийгикогу
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Мария Юферева-Скуратовски
Мария Юферева-Скуратовски Фото: Madis Veltman

Мария Юферева-Скуратовски показала подписчикам фотографии из отпуска.

 В своем блоге депутат написала:

Где живут хиппи? Раньше я только в кино видела, как и где живут хиппи. А сегодня мы и сами побывали в бухте Сан Педро, познакомились с любителями дикой природы, уединения и воздуха свободы. И даже побывали в гостях у одного местного жителя. Харри живет в буквальном смысле в скале уже более 10 лет. Прямо в камне прорублены комнаты, где в любое время года сохраняется температура 21 градус. Короче, все, как в кино. Здесь даже барчик есть весьма атмосферный. Видео в сториз.

Смотри, какие фотографии из Испании Мария опубликовала в Сети:

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