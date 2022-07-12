МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ ⟩ За что освистали «Би-2» во время матча за Суперкубок России?

«Би-2» приняли участие в концерте после окончания футбольного матча за Суперкубок России. Однако реакция футбольных фанатов на появление рок-группы оказалась весьма неоднозначной. Болельщики «Зенита» освистали коллектив, чей солист Лева Би-2 вышел на сцену в шарфе в цветах «Спартака».

Соответствующие видео можно найти в телеграме. «Долой, твари! Уроды! Пошли вон, русофобы! Ублюдки, твари! Уберите их отсюда», – кричал один из зрителей.

По словам Егора (Левы) Бортника, ему была безразлична негативная реакция фанатов, сообщает издание «Чемпионат». Также Лева написал на своей страничке во Вконтакте: «Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще – играли бесплатно. Жили в гостинице «Гельвеция», в которой всегда останавливаемся. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал».

Но, судя по комментариям в Youtube, причиной послужил не банальный шарфик, а, скажем так, верноподданический угар болельщиков, что и спровоцировало открытую травлю музыкантов, не поддерживающих войну России в Украине.