ВЫ УМЕЕТЕ? ⟩ Мы знаем, как сделать окрошку, чтобы пальчики облизать: самые вкусные рецепты!

У кажой семьи, в каждом ресторане и кафе свои секреты и рецепты приготовления окрошки. Редакция Limon решила выяснить, есть ли разница между окрошкой из ресторана, рекомендованного Мишленом, популярного кафе в центре города и домашним вариантом.

Тренд этого сезона - окрошка на просекко. Не везде можно попробовать такой необычный вариант блюда, однако, мы смогли найти место, где его подают.

Кафе Kofeman показало этапы приготовления окрошки и крайне удивило современным прочтением блюда. Забегая вперед, могу сказать, что до дегустации относилась к заявленной окрошке очень настороженно, но когда попробовала, оказалось - вкусно! Стоит хотя бы раз заказать холодный суп с просекко, чтобы как минимум быть в тренде. Лёгкие газики просекко в сочетании с ингридиентами окрошки отлично зайдут в теплый летний вечер!

Окрошка в Kofeman состоит из 6 ингридиентов: картошка, укроп, редиска, белок яйуа, курица. Подается как классический вариант на кефире, так и на просекко.

Классическая заправка состоит из протертого желтка, горчицы, соли, перца и кефира, также для легкости вкуса кефир разбавляется газированной водой.

Стоимость окрошки на просекко в кафе - 10 евро.