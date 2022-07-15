Окрошка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в жаркий период. Классическими компонентами окрошки являются картошка, огурцы, зелень, крутое яйцо, соль и перец. По желанию в блюдо добавляют мясо, редис, различные специи и оптимизируют по своему вкусу.
ВЫ УМЕЕТЕ? ⟩ Мы знаем, как сделать окрошку, чтобы пальчики облизать: самые вкусные рецепты!
У кажой семьи, в каждом ресторане и кафе свои секреты и рецепты приготовления окрошки. Редакция Limon решила выяснить, есть ли разница между окрошкой из ресторана, рекомендованного Мишленом, популярного кафе в центре города и домашним вариантом.
Тренд этого сезона - окрошка на просекко. Не везде можно попробовать такой необычный вариант блюда, однако, мы смогли найти место, где его подают.
Кафе Kofeman показало этапы приготовления окрошки и крайне удивило современным прочтением блюда. Забегая вперед, могу сказать, что до дегустации относилась к заявленной окрошке очень настороженно, но когда попробовала, оказалось - вкусно! Стоит хотя бы раз заказать холодный суп с просекко, чтобы как минимум быть в тренде. Лёгкие газики просекко в сочетании с ингридиентами окрошки отлично зайдут в теплый летний вечер!
Окрошка в Kofeman состоит из 6 ингридиентов: картошка, укроп, редиска, белок яйуа, курица. Подается как классический вариант на кефире, так и на просекко.
Классическая заправка состоит из протертого желтка, горчицы, соли, перца и кефира, также для легкости вкуса кефир разбавляется газированной водой.
Стоимость окрошки на просекко в кафе - 10 евро.
Ресторан, рекомендованный Мишлен, тоже не оставил своих посетителей без летнего супа в меню. По словам шеф-повара ресторана Mon Repos Эрика Просвирина, в хорошую погоду они могут подавать до 15 окрошек в день. Однако, как признался Эрик, повора не любят собирать окрошку. Несмортря на всю простоту блюда, финальная компановка ресторанного супа очень трудоёмкая.
– Чем отличается ресторанная окрошка от домашней?
– Ничем. Мы предлагаем гостю классическую окрошку, вкус, знакомый с детства. Нет никакого смысла издеваться над блюдом и сильно эксперементировать.
Кстати, из наших наблюдений: русский гость, в основном, предпочитает окрошку на квасе, а эстонский гость – на кефире.
– Есть ли какие-то секреты при приготовлении окрошки?
– Поверьте, нет ничего секретного в приготовлении окрошки. Свежие, качественные продукты делают своё дело. Мы готовим так.
Заправка:
- кефир замешивается с дижонской горчицей, солью и перцем (подаём с зеленым маслом на травах)
- по желанию клиента подаём с квасом
Ингридиенты:
- аккуратно порезанный кубиком огурец перемешиваем с оливковым маслом, солью, перцем и укропом, тоже самое делаем и с картошкой.
- Яйцо натираем на мелкой тёрке.
- Выкладываем слоями - от более тяжелого слоя к наиболее лёгкому (картошка, огурец, яйцо)
- Украшаем тонко нарезанной редиской
Если для заправки окрошки вы выбираете квас, то шеф-повар Mon Repos рекомендует остановиться на светлом квасе, так будет исторически правильно. Светлый квас более кислый, благодаря этому летний суп приобретет приятный вкус и его становится вкуснее есть.
Стоимость окрошки в Mon Repos – 10 евро.