Отпариватель от заломов и зубная паста от солевых разводов: 6 неочевидных лайфхаков в уходе за обувью

Иногда туфельки, босоножки и ботильоны отлично смотрятся на полке магазина, но носить их в жизни очень неудобно: в одних моделях ноги натираются, в других — начинают сильно потеть. Но не стоит откладывать симпатичную пару в дальний ящик. Можно справиться с проблемами с помощью несложных лайфхаков.

Дезодорант против мозолей

Справиться с обувью, которая натирает, поможет обычный шариковый дезодорант. Его необходимо нанести на стопу и дать подсохнуть. Чтобы метод стал еще эффективнее, дезодорантом можно пройтись по внутреннему материалу обуви.

Наждачная бумага против гололеда

Слишком гладкая и скользкая подошва может стать проблемой не только зимой, но и летом: иногда можно оступиться на траве или плитке, которой выложены городские улицы.

Чтобы избежать травм, пройдитесь по подошве наждачной бумагой. Конечно, этот способ не сделает обувь очень устойчивой в гололед, но скользить она станет значительно меньше.

Присыпка против скрипа

Скрипеть могут не только сапоги родом из СССР, но и современная обувь. Этот эффект связан с плохим скреплением деталей. Чтобы его улучить, насыпьте внутрь туфелек или ботинок детскую присыпку. Постарайтесь, чтобы тальк попал под стельку. После такой процедуры скрип почти исчезнет.

Отпариватель против заломов