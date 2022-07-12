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Юрий Стоянов раскрыл размер своей зарплаты в 90-е годы

Limon.ee
Юрий Стоянов раскрыл размер своей зарплаты в 90-е годы
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Юрий Стоянов
Юрий Стоянов Фото: Vyacheslav Prokofyev

Известный российский и советский актер, юморист, телеведущий Юрий Стоянов раскрыл размер своей зарплаты в 1993 году. 

Актер рассказал, что его жалование в театре составляло 140 рублей, сообщает «Рамблер».

Стоянов отметил, что 90-е годы его семья пережила очень тяжело.

«Развал Союза прошелся по нашей семье очень жестко. Мой отец уходил из жизни в 1993-м году. У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить», — вспомнил Стоянов.

По словам артиста, в те годы жизнь вокруг была «нарушена, разрушена, поломана». «Страна умирала, и мой отец вместе с ней умирал», — поделился своими ощущениями Стоянов. 

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