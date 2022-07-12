По-настоящему известным Александра Домогарова сделали роль графа де Бюсси и сериал «Графиня де Монсоро», вышедший на телеэкраны в конце 1990-х. Добавили популярности актеру «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого», собиравшие огромную аудиторию в 2000-х, пишет eg.ru.
Пережил смерть двух сыновей и похоронил любимую: непростая судьба Александра Домогарова
За красавцем артистом прочно закрепилась репутация покорителя женских сердец. Его личная жизнь всегда била ключом и до сих пор привлекает к себе самое пристальное внимание. 12 июля Александру Юрьевичу исполняется 59.
«Хлопала дверью и уходила навсегда»
В 2020-м СМИ написали, что Домогаров снова не свободен — тихо женился на танцовщице Наталье Степановой, которая моложе его на 20 с лишним лет. Прежде артист не смог ужиться с четырьмя женщинами и пережил совершенно особенную историю с пятой.
В числе бывших официальных жен Александра — актриса Наталья Громушкина. Брак продлился всего четыре года. Его постоянно сотрясали скандалы между супругами.
«Расставались мы многократно. Время от времени я хлопала дверью и уходила навсегда, потом возвращалась сама, или это делал Саша. 12 лет разницы в возрасте — немало», — признавалась артистка.
Она очень хотела ребенка, который у пары никак не получался. Александр к тому времени был отцом двух сыновей от предыдущих браков и особенно не переживал. В итоге актеры сначала разъехались, а потом и официально развелись. Через несколько месяцев после развода Наталья родила сына, к которому Домогаров не имеет никакого отношения.
Пару лет фактической женой артиста была еще одна коллега — Марина Александрова. Вокруг их отношений постоянно ходили слухи о неверности Домогарова. Расставались актеры тяжело, но никогда плохо друг о друге потом публично не говорили.
Младшему сыну Домогарова, тоже Александру, исполнилось 33. Он рожден в браке с костюмером Ириной Гуненковой. Сегодня Александр-младший — актер, сценарист и режиссер. Сыграл роли в «Елках», «Черчилле», «Тайнах дворцовых переворотов».
Старшего сына актера Дмитрия нет в живых уже 14 лет. Его мать — первая жена артиста Наталья Сагоян. Дмитрий работал в банке. Парню было всего 23 года, когда его сбила случайно вылетевшая на тротуар машина. Телесных повреждений почти не было, роковую роль сыграла тяжелая черепно-мозговая травма.
У Дмитрия был брат-близнец, который умер вскоре после родов. Александр Юрьевич частенько вспоминал по этому поводу сказанные бабушкой слова:
На похоронах Дмитрия Александр не был. «Я не мог сорвать международные гастроли театра. Я работал в день похорон сына, у меня были спектакли, нет, это были не спектакли, а мука адова!» — вспоминал артист.
«Меня бы даже не поставили в известность!»
В течение нескольких лет Домогаров появлялся в свете с бизнес-вумен Ларисой Черниковой. «Лариса — очень близкий для меня человек, я счастлив, что встретил эту красивую и умную девушку на своем жизненном пути», — заявлял Александр и даже задумывался о женитьбе.
Черникова не скрывала от Домогарова, что тяжело больна. Врачи обнаружили у Ларисы онкологическое заболевание — лимфому. Черникова боролась за жизнь пять лет. Последние полгода она провела в коме в зарубежной клинике. Лечение было дорогим, и Александр выбивался из сил, чтобы помочь.
Александр Домогаров: «Не знаю, как буду возвращаться в Россию»
В 2015 году 32-летняя Лариса все-таки скончалась. Домогаров не был в числе тех, кто узнал об этом в первую очередь. «Если бы не друзья, меня бы даже не поставили в известность. Меня не оповестили!» — изливал душу артист в своем блоге.
Очень хочется надеяться, что в новых отношениях Александр Домогаров наконец обрел равновесие, счастье и покой.
Фото смотрите ЗДЕСЬ!