Пережил смерть двух сыновей и похоронил любимую: непростая судьба Александра Домогарова

За красавцем артистом прочно закрепилась репутация покорителя женских сердец. Его личная жизнь всегда била ключом и до сих пор привлекает к себе самое пристальное внимание. 12 июля Александру Юрьевичу исполняется 59.

«Хлопала дверью и уходила навсегда»

В 2020-м СМИ написали, что Домогаров снова не свободен — тихо женился на танцовщице Наталье Степановой, которая моложе его на 20 с лишним лет. Прежде артист не смог ужиться с четырьмя женщинами и пережил совершенно особенную историю с пятой.

В числе бывших официальных жен Александра — актриса Наталья Громушкина. Брак продлился всего четыре года. Его постоянно сотрясали скандалы между супругами.

«Расставались мы многократно. Время от времени я хлопала дверью и уходила навсегда, потом возвращалась сама, или это делал Саша. 12 лет разницы в возрасте — немало», — признавалась артистка.

Она очень хотела ребенка, который у пары никак не получался. Александр к тому времени был отцом двух сыновей от предыдущих браков и особенно не переживал. В итоге актеры сначала разъехались, а потом и официально развелись. Через несколько месяцев после развода Наталья родила сына, к которому Домогаров не имеет никакого отношения.