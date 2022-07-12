В Финляндии нашли бутылку с письмом, где на русском резко критикуют Путина и войну в Украине

Место, где была найдена бутылка, расположена в 30 километрах от острова Гогланд, входящего в состав Ленинградской области России. Вероятно, бутылку мог прислать кто-то из местных жителей, поскольку письмо в ней написано на русском.

Автор записки называет войну России против Украины «самой позорной войной русской армии» и сетует, что Путин «отправил пацанов на убой под знаком дьявола». В записке приводится собственная трактовка знаков V и Z, которые употребляет русская пропаганда: Z значит «засранцы», а V – «воры» (воры).

Путина автор записки характеризует как «воровского пахана России», самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – «шакалом из своры Путина», а лидера Чечни Рамзана Кадырова – «необузданной гиеной».

В конце автор призывает непонятных адресатов «проснуться», поскольку «их убивают». Никаких контактных данных, которые могли бы помочь установить автора письма, на нем нет. На письме в бутылке ест дата: 31 марта 2022 года.

Как напоминает Iltalehti, в России запрещено говорить или писать о «войне» в Украине: тем, кто нарушит запрет, грозит до 15 лет тюрьмы.