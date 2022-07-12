Фото квартиры Пугачевой за два миллиона евро опубликовали в СМИ

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте стала владелицей 5-комнатной квартиры в Москве, стоимость которой достигает 150 миллионов рублей (примерно два миллиона евро).

СМИ опубликовали фотографии роскошного жилья, которое Примадонна переписала на дочь. Ранее стало известно, что квартира на Тверской улице Алле Пугачевой больше не принадлежит. Именно там росла Кристина Орбакайте, ее певица считала «местом силы». В 2010 годах Алла Пугачева сдавала квартиру в аренду за 220 тысяч рублей в месяц.

После того, как общественность узнала о таких доходах певицы, Примадонна перестала ее сдавать. Фотографии дорогой квартиры Пугачевой опубликовал Telegram-канал «Неопра, блин».