ФОТО ⟩ Смотрите, как уличные художники разрисовали стену в Юлемисте

«Темой своей работы я выбрал защиту лесов, потому что эта тема мне близка, а также это проблема, актуальная и в Эстонии. Исследования уже показали, что вырубка лесов не контролируется и может иметь серьезные климатические последствия для нашей страны. Вангари Маатаи 50 лет назад, почти в одиночку, когда еще не было природоохранных организаций, выступила в защиту африканских лесов от глобальных промышленных и нефтяных компаний, которые разрушали кенийскую и всю африканскую экосистему. Я думаю, что зная пример этой женщины, людям должно быть стыдно за то, насколько мы невнимательны к природе. Мы делаем вид, что проблемы нет. Но есть риск потерять что-то безвозвратно, не уделив должного внимания какой-либо проблеме», — сказал художник Lex Zoos. Работа находится по адресу Валукоя 5 в Юлемисте.