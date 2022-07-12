В рамках кампании #IShareHerPower, совместно проводимой НКО Mondo, НКО Ласнаидея и НКО Rural Urban Art художником Lex Zoos в городке Юлемисте была создана работа высотой более 7 метров. Мурал посвящен защите лесов. На создание работы художника вдохновила деятельность экоактивистки Вангари Маатаи.
ФОТО ⟩ Смотрите, как уличные художники разрисовали стену в Юлемисте
«Темой своей работы я выбрал защиту лесов, потому что эта тема мне близка, а также это проблема, актуальная и в Эстонии. Исследования уже показали, что вырубка лесов не контролируется и может иметь серьезные климатические последствия для нашей страны. Вангари Маатаи 50 лет назад, почти в одиночку, когда еще не было природоохранных организаций, выступила в защиту африканских лесов от глобальных промышленных и нефтяных компаний, которые разрушали кенийскую и всю африканскую экосистему. Я думаю, что зная пример этой женщины, людям должно быть стыдно за то, насколько мы невнимательны к природе. Мы делаем вид, что проблемы нет. Но есть риск потерять что-то безвозвратно, не уделив должного внимания какой-либо проблеме», — сказал художник Lex Zoos. Работа находится по адресу Валукоя 5 в Юлемисте.
Цель кампании #IShareHerPower — с помощью уличного искусства рассказать о том, насколько сильно изменение климата влияет на повседневную жизнь людей в странах с более теплым климатом и странах с низким уровнем дохода. Кампания хочет подчеркнуть вклад женщин-климатологов в борьбу за будущее в разных странах.
В рамках кампании четыре профессиональных художника создадут четыре произведения уличного искусства. Также пройдет художественный конкурс для молодежи, а в городском пространстве Таллинна пройдут экскурсии, знакомящие с уличным искусством.
Первую работу выполнила художница Мария-Лиза Леонидов возле парка Каламая, где старое здание подстанции обрело новый вид. Работа Марии-Лизы вдохновлена деятельностью Лейды Печ.
Таллиннская школа по интересам в Нымме также обрела новый облик: работа финской художницы Эсси Руусканен вдохновлена деятельностью чадской активистки-эколога Хинду Умару Ибрагим.
Параллельно с завершением работ по стрит-арту будет выпущен альбом наклеек, вдохновленный активистками, и пройдет конкурс дизайна наклеек для молодежи 15-25 лет. Целью конкурса является то, чтобы молодые люди в Эстонии задумались о проблемах, связанных с окружающей средой, с помощью подходящей им формы искусства и нашли мотивацию в действиях активисток-экологов.
Кампания #IShareHerPower родилась в сотрудничестве с НКО Rural Urban Art и НКО Ласнаидея.
После завершения работ по стрит-арту Mondo совместно с Ласнаидеей проведут экскурсии, которые позволят познакомиться как с созданными произведениями искусства, так и с деятельностью вдохновивших их активистов. Mondo объявит точные даты туров на своей домашней странице и в социальных сетях.
За всеми мероприятиями кампании можно следить в социальных сетях по хэштегу #IShareHerPower.
Кампания уличного искусства #IShareHerPower финансируется Европейской комиссией и Эстонским центром международного сотрудничества в области развития - ESTDEV. AkzoNobel поддерживает проект красками, а Ramirent - подъемниками.