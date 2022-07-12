Почему тело Пьера Нарцисса, умершего 21 июня, все еще не погребено в Камеруне?

Об этом СМИ рассказал советник посла Камеруна в России Танга Бианг. По его словам, тело исполнителя хита «Шоколадный заяц» все еще не предано земле — при этом останки привезли в Камерун еще в конце июня. По предварительной информации, Пьера похоронят 23 июля.

«22 июля: поднятие тела в морге Чу в Яунде. Затем следует бдение до четырех часов утра. 23 июля: отправление похоронной процессии в деревню Дибомбари в Дуале, где он будет похоронен», — сообщил Танга Бианг.

Он также добавил, что в родном Камеруне попрощаться с Пьером могут все желающие — для них будут организованы автобусы, которые доставят до места захоронения.

Участник шоу «Фабрика звезд» Пьер Нарцисс умер 21 июня во время операции. Музыканту было 45 лет. Прощание с поп-исполнителем планировали на 25 июня, но за полчаса до начала камерунские представители объявили, что не выдадут тело из-за бюрократических проволочек — они боялись, что его захоронят в России, а не в родном Камеруне, как хотела мать.