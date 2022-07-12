Эпопея с похоронами Пьера Нарцисса продолжается. Сначала семья не могла найти деньги на церемонию прощания и транспортировку гроба, затем посольство Камеруна отказалось выдать тело, аргументируя это решением родни. Теперь же выясняется, что тело певца, доставленное на родину, до сих пор не предали земле, рассказывает «Стархит».
Почему тело Пьера Нарцисса, умершего 21 июня, все еще не погребено в Камеруне?
Об этом СМИ рассказал советник посла Камеруна в России Танга Бианг. По его словам, тело исполнителя хита «Шоколадный заяц» все еще не предано земле — при этом останки привезли в Камерун еще в конце июня. По предварительной информации, Пьера похоронят 23 июля.
«22 июля: поднятие тела в морге Чу в Яунде. Затем следует бдение до четырех часов утра. 23 июля: отправление похоронной процессии в деревню Дибомбари в Дуале, где он будет похоронен», — сообщил Танга Бианг.
Он также добавил, что в родном Камеруне попрощаться с Пьером могут все желающие — для них будут организованы автобусы, которые доставят до места захоронения.
Участник шоу «Фабрика звезд» Пьер Нарцисс умер 21 июня во время операции. Музыканту было 45 лет. Прощание с поп-исполнителем планировали на 25 июня, но за полчаса до начала камерунские представители объявили, что не выдадут тело из-за бюрократических проволочек — они боялись, что его захоронят в России, а не в родном Камеруне, как хотела мать.
Отметим, что музыкант приобрел известность благодаря участию в проекте «Фабрика звезд». Максим Фадеев подарил ему песню «Шоколадный заяц», которая стала его главным хитом. У Пьера осталась экс-супруга, а также дочь, которая является главным претендентом на наследство музыканта.