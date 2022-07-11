Николай Дроздов потерял сознание во время съемок

85-летний ученый-зоолог активно продолжает работать. Николай Николаевич с удовольствием принимает участие в съемках, но во время одной из них ему срочно потребовалась помощь специалистов.

«Николай Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве недалеко от Останкино. Источники в экстренных службах говорят, что ему резко стало плохо и он отключился. На место вызвали скорую, Николай Николаевич пришел в себя. Вроде бы обошлось», — пишет Ксения Собчак.