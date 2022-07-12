Многие шутят, что отдых с детьми - это не отдых, но это не так - просто нужно уметь составить правильную, интересную и подходящую программу. Вот мы и поможем! Журналист RUS TVNET отправилась в Эстонию, а именно в ее столицу Таллинн, и проложила тропинки по тем маршрутам и местам, которые особенно понравятся семьям с детьми. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по очень привлекательным и необычном местам, теперь - не только в Латвии!
ГДЕ ЭТО? ⟩ Смотрите, латыши обнаружили в Таллинне такие удивительные места, о которых мы не знали!
Таллинн - это современный, компактный и разнообразный город, который расположился буквально на расстоянии вытянутой руки от Латвии. Если вы ищете место, куда можно вырваться на выходные с детьми, то Таллинн - отличный вариант. Не будем рассказывать об очевидном в виде Старого города (хотя он, несомненно, прекрасен), лучше заманим в такие места, которые откроют вам столицу Эстонии по-новому.
Что интересного посмотреть в Таллинне?
1. Эстонский музей кино (Адрес: Pirita tee 56, Tallinn)
Скажем сразу, этот музей - целое путешествие, в нем вы посмотрите и поучаствуете в разных этапах создания кино. У самого здания музея находится красная дорожка, а вдоль дороги расположены скульптуры, которые посвящены разным картинам эстонского кинематографа.
Войдя в само здание музея, у посетителей есть возможность пройти по разным комнатам, которые очень наглядно и интерактивно демонстрируют этапы и процессы создания кино. Тут и написание сценариев (комната со столом и печатной машинкой); комната с костюмами, которые можно примерить; гримерная; съемочная площадка и многое другое.
Важный и ключевой момент - музей очень интерактивный, то есть у детей (и не только) есть возможность потрогать, послушать, посмотреть, поиграть с экспонатами.
Цены и время работы можно посмотреть здесь.
2. Замок Маарьямяги Эстонского исторического музея
Удобно, что прямо на этой же территории находится еще один объект - Эстонский исторический музей. Он представляет собой замок, который построили в 1874 году. На самом деле у него довольно красочная история, долгие годы он служил местом отдыха, а также летней резиденцией графа Анатолия Владимировича Орлова-Давыдова и других. В феврале 2018 года, в преддверии 100-летнего юбилея Эстонской Республики, филиал исторического музея замок Маарьямяэ открылся после внушительного ремонта и реновации.
А теперь о выставках! В самом музее есть три места, которые будут интересны как для маленького, так и для взрослого посетителя.
- На данный момент в музее действует выставка, которая особенно понравится любителям животных, она посвящена дружбе собаки и человека, а называется "Из пещеры на ручки".
Сказать, что выставка интерактивная и занимательная - это ничего не сказать. Тут вам и наушники, в которых можно услышать разные эмоции собаки, и атрибуты, которые относятся к разным "профессиям" собак (например, собаки-спасатели, собаки-поводыри), стенды с разными фактами о собаках.
- Также есть детский игровой центр, в котором ребенок может в игре узнать много нового, переодеться в костюмы представителей разных профессий или почитать.
- Последняя, но не по значимости, - это выставка "Моя свободная страна", посвященная 100-летнему периоду истории Эстонии вплоть до наших дней. Легко догадаться, что ее приурочили к 100-летию Эстонии. Благодаря интерактивной экспозиции, у посетителей есть возможность узнать, что делали, чем питались, кем работали люди на территории Эстонии 200 лет назад, во время Второй мировой войны, в советское время, а также увидеть, чем Эстония гордится сегодня (там даже был робот-доставщик еды).
А обойдя музей, можно увидеть что-то более знакомое тем, кто жил в советский период, - Сквер монументальных скульптур советского периода. Больше всего там разных скульптур Владимира Ильича Ленина.
Всю информацию о центре ищите тут.
Где тут можно поесть? Прямо на территории центра с музеями есть ресторан Rivera Palais Brasserie. Опишем его так: очень стильный интерьер, разнообразное меню, но самое необычное - это картины на стенах.
3. Этнографический музей под открытым небом (Адрес: Vabaõhumuuseumi tee 12, Haabersti linnaosa, Tallinn)
И тут мы сразу начнем с советов:
- лучше всего заказывать гида, тогда поход в этот музей станет настоящим историческим приключением;
- можно сесть в повозку с лошадью и какое-то время ощутить себя настоящим человеком домашинного времени. Очень советуем - опыт классный (цена: 5€ с человека на 15 минут);
- наденьте удобную одежду и обувь - придется много ходить!
Дело в том, что Этнографический музей - это огромная территория (79 гектар), на которой расположены 72 экспоната преимущественно оригинальных построек, которые скомпонованы в 11 хуторских дворах.
Усадьбы, хутора, церкви и школы создают картину самобытного уклада жизни эстонского крестьянства за последние 200 лет. В каждом доме очень много деталей, которые помогают представить, как жили, чем питались, чем развлекались и где спали обычные люди.
Галерея: Музей под открытым небом
А если вы будете тут в выходной день, у вас будет прекрасная возможность посмотреть на эстонские национальные танцы. Такая программа действует только с весны по осень.
- Колхозный дом. Это уникальный экспонат на территории музея под открытым небом. На вид это небольшой квартирный дом, но зайдя в него, у вас будет возможность посетить три разные эпохи: четыре трехкомнатные квартиры демонстрируют быт деревенских жителей в 1960-х, 1990-х и 2010-х годах. В каждой квартире можно потрогать вещи, открывать шкафчики и ящики, посидеть на стульях и диванах.
Галерея: Колхозный дом в Эстонии
Вся информация о ценах, времени работы - вот тут.
Где тут можно поесть? Обязательно устройте себе обед в корчме Kolu kõrts. Там вы найдете кафе национальной эстонской кухни. Помещение конюшни было оборудовано под банкетный зал вместимостью до 200 человек. Как нам сказала гид, обязательно нужно попробовать гороховый суп и десерт Кама.
А еще на территории музея есть магазинчик с аутентичными продуктами и сладостями. Самым необычным нам показалось - малиновое вино и зефир из черного хлеба.
4. Таллиннский зоопарк (Эхитаяте теэ 150 / Палдиское ш. 145)
Отличный вариант для детей, которые очень любят животных, а особенно белых медведей. Да-да, именно они тут главные герои зоопарка. Дело в том, что их клетка сделана таким образом, что, когда косолапый купается, это видят и посетители зоопарка. Смотрите!
Конечно же, тут можно увидеть и сурикатов, и крокодилов, а еще - слонов. Последних, кстати, нет в Рижском зоопарке, так что это отличный способ познакомить детей с очаровательным созданием.
Интересный факт: посещая Таллиннский зоопарк, посетители жертвуют на деятельность по охране определенных видов животных. То есть, покупая билет для пожертвования, посетители могут, например, помочь находящемуся под угрозой вымирания суматранскому носорогу.
Вся информация о ценах, времени работы тут.
Где погулять?
1. Променад Пирита и Рейди теэ вдоль залива. Незабываемый опыт, который останется у вас и у ваших детей. Важно отметить, что на променаде расположено несколько игровых и спортивных площадок с видом на море. Прекрасное место, чтобы погулять, посмотреть на закат, полюбоваться танцами на самом берегу, а еще это идеальное место для фотографий.
2. Остров Аэгна.
И опять начнем с советов:
- до острова необходимо добираться на пароме, поэтому заранее спланируйте покупку билетов (сайт с расписанием);
- точно берите очень удобную одежду и обувь, так как ходить придется много;
- советуем взять пляжные принадлежности, так как на острове есть пляжи, на которых можно загорать или искупаться в море;
- можно прокатиться по острову с ветерком на машинке типа багги (для любителей острых ощущений).
Гид сказал, что хоть остров и находится в 14 километрах от города, он все еще считается центром Таллинна. Так что это идеальный вариант для тех, кто хочет не уезжать из центра, но отдохнуть на природе. Остров и правда отдаленный и малонаселенный и рассчитан на пешие прогулки, так как на нем расположены пару троп, знакомящих с местной природой.
Галерея: Остров Аэгна
Площадь острова составляет всего 3 квадратных километра, но позволяет окунуться как в природную красоту Эстонии, так и в историческую, ведь на острове, среди деревьев и мха, можно найти бывшую военную инфраструктуру, башенные часы и артиллерийскую батарею.
Помимо этого остров Аэгна располагает самой большой коллекцией валунов в Эстонии. Говорят, что если до них дотронуться, получишь заряд особой энергетики.
Интересный факт: на острове живут буддистские монахи (по национальности они, кстати, эстонцы). Этот остров оказался идеальным местом для медитации.
Где тут можно поесть? Хотя на острове Аэгна работает небольшой продовольственный магазин, собираясь сюда на целый день, рекомендуем взять еду с собой и устроить пикник прямо на берегу моря (у пляжей можно найти удобные столики).
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