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Читательница недоумевает: почему в универмаге Stockmann пиджак стоит в два раза дороже, чем на популярном сайте?

Limon.ee
Читательница недоумевает: почему в универмаге Stockmann пиджак стоит в два раза дороже, чем на популярном сайте?
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Пиджак Chiara Ferragni в Stockmann
Пиджак Chiara Ferragni в Stockmann Фото: Лиана Турпакова

В редакцию Limon обратилась читательница (назовем ее Марина), решившая купить пиджак итальянского бренда Ciara Ferragni. Она присмотрела розовый пиджак в Stockmanne за 529 евро и рассказала подружке. Цена показалась нашей читательнице слишком высокой, и она решила дождаться скидок.

Подружка одобрила пиджак и спросила: а что это за фирма? Марина рассказала, что бренд принадлежит известному итальянскому блогеру и трендсеттеру Кьяре Ферраньи. Девушкам не понравились слишком яркие пуговицы, показавшиеся пошловатыми. Марина стала искать оригинальный сайт бренда, чтобы убедиться, а не подделку ли продают? Первым сайтом оказался Farfetch.com, на котором такой же пиджак стоил почти в два раза дешелве, чем в таллиннском «Стокманне». И с такими же пуговицами в виде сердечек. Вот так сюрприз!

Цена пиджака Chiara Ferragni в Stockmann

Лиана Турпакова

скрин Farfetch.com

 
У Марины и ее подруги возник логичный вопрос: неужели «Стокманну» сложно мониторить цены на аналогичные вещи сайтах, или у них просто нет специальных работников? В июле всегда наступает время больших скидок, и любой человек будет шерстить популярные сайты, продающие одежду, чтобы найти самое выгодное предложение. Почему «Стокманн» продает без скидок?
 
Менеджер по маркетингу Stockmann AS Инга Беркович ответила так: «При установлении цен компании учитывают различные факторы, в том числе и рекомендуемую розничную цену брендов. На указанном вами сайте Farfetch.com скидка на этот пиджак составляет 30%, при этом обычная цена существенно не отличается от цены в Stockmann. Разница в цене возникает из-за того, что в настоящее время у Stockmann нет скидки на продукт. Потребитель всегда имеет возможность выбрать товар по наиболее подходящей цене в подходящем для него месте покупки».
 
Конечно, магазины не обязаны делать такие же скидки, как на сайтах, но вопрос: кто же будет покупать у них при такой политике? 
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