Читательница недоумевает: почему в универмаге Stockmann пиджак стоит в два раза дороже, чем на популярном сайте?

Цена пиджака Chiara Ferragni в Stockmann Лиана Турпакова скрин Farfetch.com Подружка одобрила пиджак и спросила: а что это за фирма? Марина рассказала, что бренд принадлежит известному итальянскому блогеру и трендсеттеру Кьяре Ферраньи. Девушкам не понравились слишком яркие пуговицы, показавшиеся пошловатыми. Марина стала искать оригинальный сайт бренда, чтобы убедиться, а не подделку ли продают? Первым сайтом оказался Farfetch.com, на котором такой же пиджак стоил почти в два раза дешелве, чем в таллиннском «Стокманне». И с такими же пуговицами в виде сердечек. Вот так сюрприз!

У Марины и ее подруги возник логичный вопрос: неужели «Стокманну» сложно мониторить цены на аналогичные вещи сайтах, или у них просто нет специальных работников? В июле всегда наступает время больших скидок, и любой человек будет шерстить популярные сайты, продающие одежду, чтобы найти самое выгодное предложение. Почему «Стокманн» продает без скидок?

Менеджер по маркетингу Stockmann AS Инга Беркович ответила так: «При установлении цен компании учитывают различные факторы, в том числе и рекомендуемую розничную цену брендов. На указанном вами сайте Farfetch.com скидка на этот пиджак составляет 30%, при этом обычная цена существенно не отличается от цены в Stockmann. Разница в цене возникает из-за того, что в настоящее время у Stockmann нет скидки на продукт. Потребитель всегда имеет возможность выбрать товар по наиболее подходящей цене в подходящем для него месте покупки».