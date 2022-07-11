Поклонники из разных стран поздравляют Марию Шарапову с рождением первенца

Несколько месяцев назад, в свой юбилей, Мария Шарапова объявила о беременности. «Драгоценное начало! Есть торт на день рождения за двоих всегда было моей специальностью», — шутя, отмечала она.

А сегодня 35-летняя теннисистка и ее жених принимают поздравления с рождением малыша. К слову, спортсменка не поделилась фотографией первенца, а лишь сменила статус в соцсетях, назвав себя мамой.

Скриншот профиля Марии Шараповой Фото: Instagram

Сначала подписчики атаковали Марию вопросами, желая узнать действительно ли она родила, но не получив ответ, принялись поздравлять. «Здоровья вам и ребеночку»; «Когда пол первенца раскроете?»; «Когда с малышом нас познакомите?» — пишут пользователи.