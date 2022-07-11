На днях известная спортсменка Мария Шарапова обновила статус в соцсетях и теперь гордо называет себя мамой. Отец ребенка — бизнесмен Александр Гилкс, с которым звезда вместе более четырех лет, сообщает Starhit.
Поклонники из разных стран поздравляют Марию Шарапову с рождением первенца
Несколько месяцев назад, в свой юбилей, Мария Шарапова объявила о беременности. «Драгоценное начало! Есть торт на день рождения за двоих всегда было моей специальностью», — шутя, отмечала она.
А сегодня 35-летняя теннисистка и ее жених принимают поздравления с рождением малыша. К слову, спортсменка не поделилась фотографией первенца, а лишь сменила статус в соцсетях, назвав себя мамой.
Сначала подписчики атаковали Марию вопросами, желая узнать действительно ли она родила, но не получив ответ, принялись поздравлять. «Здоровья вам и ребеночку»; «Когда пол первенца раскроете?»; «Когда с малышом нас познакомите?» — пишут пользователи.
До сих пор неизвестно, сыграли ли молодые родители свадьбу или нет. Два года назад личном блоге Мария поделилась лишь тем, что помолвлена с другом принца Гарри. «Я сказала «да» в первый же день, когда мы познакомились. Это наш маленький секрет», — подписала романтичные фото с возлюбленным спортсменка. Позже блондинка похвасталась дорогим кольцом, которое ей подарил Александр. Некоторые пользователи Сети смогли определить стоимость украшения — оказывается, бизнесмен отдал за него 18 миллионов рублей!