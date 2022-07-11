Эстонско-итальянский проект Luminata приглашает вас открыть для себя настоящую Кампанию. Конечно же, в компании с друзьями!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Увидь Неаполь, а затем умирай: в Таллинне представили новый культурный проект, посвященный итальянскому городу
«Luminata родилась благодаря более чем 15-летнему опыту работы с Италией, особенно Неаполем и Капри, когда я жила там, писала о тех местах, а также слышала восторженные слова знакомых и подруг, вернувшихся оттуда. Так у меня и возникла идея организации поездок по интересам для небольших групп. Конечо, потребовалось время, чтобы создать там и в Эстонии партнерскую сеть, тех, кто может рекомендовать и добавлять в наши туры что-то интересное и необычное, чтобы обогатить наши впечатления», — рассказывает одна из основателей Luminata Эвелин Ояметс на презентации проекта в таллиннском ресторане Amalfi. Эвелин отметила, что несколько новых проектов все еще находятся в стадии завершения, в том числе и сотрудничество с эстонцами, которые долгое время живут в Италии, а также с итальянскими культурными организациями. «Вы всегда можете прийти к нам с хорошей идеей», — добавляет Эвелин.
Сама Luminata не занимается организацией поездок, поэтому человек может приобрести путевку и ночлег как самостоятельно, так и через туроператора, в зависимости от своих возможностей. «Мы помогаем с консультациями и увлекательными программами, которые можно использовать, чтобы сделать ваш опыт посещеия более разнообразным и безопасным. Это особенно касается, например, Неаполя, который является историческим городом с большим культурным наследием и собственной характерной культурой питания, но из-за нескольких предрассудков, некоторые из которых верны, а некоторые нет, люди боятся ехать туда впервые самостоятельно. Совершенно другое ощущение — открывать Неаполь с кем-то, кто знает все и может отвезти в определенные места и помочь переводить с итальянского», — уверяет Эвелин.