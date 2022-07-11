ВИДЕО ⟩ Сенатор США ради голосов на выборах оголила ягодицы и станцевала тверк, стоя на ногах

Сенатор-демократ штата Род-Айленд Тиара Мак (Tiara Mack), представляющая шестой округ, решила убедить избирателей отдать голоса за нее, выложив в сеть видеоролик, в котором она танцует тверк (в основе танца тверк лежат активные движения бедрами и ягодицами) в бикини, стоя на руках. Это «обещанное сексуальное видео от сенатора», подписала она.