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Украинка создала потрясающую коллекцию платьев-вышиванок для Gucci

Limon.ee
Украинка создала потрясающую коллекцию платьев-вышиванок для Gucci
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Вышиванка. Иллюстративное фото
Вышиванка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Вита Кин представила капсульную коллекцию, в которую вошли вышиванки и платья в традиционном украинском стиле с долей богемного шика 1970-х. Читайте подробности и смотрите самые красивые вещи из коллекции, пишет segodnya.ua.

Украинская дизайнер Вита Кин создала эксклюзивную капсульную коллекцию для дома Gucci. В нее вошли вещи в стиле богемного шика бренда Vita Kin с традиционными украинскими мотивами и силуэтов в духе 1970-х.

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