Фото резко располневшего Никиты Ефремова удивили поклонников

В объектив папарацци попал актер Никита Ефремов, который резко поправился. Соответствующие снимки появились в Telegram-канале Super.ru. На опубликованных фото 34-летний представитель звездной актерской династии запечатлен с одутловатым, располневшим лицом.

На актере костюм с галстуком: выглядит артист весьма респектабельно.

Однако разгадка столь быстрого изменения веса быстро отыскалась: Ефремов снимается в спинн-оффе сериала «Содержанки» в роли чиновника. Режиссер пожелал совместить яркую харизму Никиты со стереотипами о внешнем виде государственного деятеля.