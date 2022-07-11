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Фото резко располневшего Никиты Ефремова удивили поклонников

Limon.ee
Фото резко располневшего Никиты Ефремова удивили поклонников
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Никита Ефремов
Никита Ефремов Фото: Shutterstock

Для своих 34 лет актер выглядит уж слишком солидным, пишет Topnews.

В объектив папарацци попал актер Никита Ефремов, который резко поправился. Соответствующие снимки появились в Telegram-канале Super.ru. На опубликованных фото 34-летний представитель звездной актерской династии запечатлен с одутловатым, располневшим лицом.

На актере костюм с галстуком: выглядит артист весьма респектабельно.

Однако разгадка столь быстрого изменения веса быстро отыскалась: Ефремов снимается в спинн-оффе сериала «Содержанки» в роли чиновника. Режиссер пожелал совместить яркую харизму Никиты со стереотипами о внешнем виде государственного деятеля.

Спортивному юноше явно не хватало солидности для этой роли, поэтому гримеры добавили ему недостающие для роли 70 килограммов.

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