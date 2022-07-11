Фото резко располневшего Никиты Ефремова удивили поклонников
Фото резко располневшего Никиты Ефремова удивили поклонников
В объектив папарацци попал актер Никита Ефремов, который резко поправился. Соответствующие снимки появились в Telegram-канале Super.ru. На опубликованных фото 34-летний представитель звездной актерской династии запечатлен с одутловатым, располневшим лицом.
На актере костюм с галстуком: выглядит артист весьма респектабельно.
Однако разгадка столь быстрого изменения веса быстро отыскалась: Ефремов снимается в спинн-оффе сериала «Содержанки» в роли чиновника. Режиссер пожелал совместить яркую харизму Никиты со стереотипами о внешнем виде государственного деятеля.
Спортивному юноше явно не хватало солидности для этой роли, поэтому гримеры добавили ему недостающие для роли 70 килограммов.