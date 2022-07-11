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Виктория Боня показала подаренный поклонником Ferrari за 250 000 евро

Limon.ee
Виктория Боня показала подаренный поклонником Ferrari за 250 000 евро
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Виктория Боня
Виктория Боня Фото: CLEMENS BILAN

Экс-звезде «Дома-2» поклонник подарил Ferrari за 250 000 евро, сообщает Topnews.

 Бывшая звезда «Дома-2», а ныне модель, телеведущая и популярная блогерша Виктория Боня похвасталась в своих соцсетях поистине царским подарком от таинственного поклонника.

Как рассказала своим подписчикам Виктория, один из ее воздыхателей подарил ей новый элитный спорткар Ferrari 458 Italia. Стоимость такой машины оценивается примерно в 250 000 евро.

Но особенно знаменитость впечатлил антураж, с которым сей дорогостоящий презент на колесах ей преподнесли. По словам Бони она всегда мечтала, чтобы ей подарили машину с бантом.

«Хотите посмотреть, какая тачка мне досталась с бантом? Это Ferrari», – написала она.

Виктория сопроводила пост фото, где она стоит возле красной спортивной машины, обвязанной широкой подарочной лентой. Надо ли говорить, что лицо Бони на снимке буквально сияет от счастья.

Фото: Инстаграм сториз
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