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Врач предупредила об опасности дождливой погоды для здоровья

Limon.ee
Врач предупредила об опасности дождливой погоды для здоровья
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Дождь. Фото иллюстративное.
Дождь. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Дожди могут негативно повлиять на здоровье людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы и сердца, рассказала врач-терапевт Светлана Куприна

Повышенная влажность воздуха может оказать пагубное влияние на работу многих систем и органов, особенно, если человек страдает от хронических заболеваний. В дождь снижается атмосферное давление, а воздух содержит меньше кислорода.

«Особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. У них может усилиться слабость и одышка. Также снижение атмосферного давления может способствовать повышению внутричерепного давления, что будет способствовать появлению головных болей», — сообщила врач.

Специалист также отметила, что во время дождя снижается работоспособность, человек может чувствовать слабость и быструю утомляемость. Врач порекомендовала регулярно проветривать помещения, чтобы снизить влажность воздуха, пишет газета.ru.

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