Врач предупредила об опасности дождливой погоды для здоровья

Повышенная влажность воздуха может оказать пагубное влияние на работу многих систем и органов, особенно, если человек страдает от хронических заболеваний. В дождь снижается атмосферное давление, а воздух содержит меньше кислорода.

«Особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. У них может усилиться слабость и одышка. Также снижение атмосферного давления может способствовать повышению внутричерепного давления, что будет способствовать появлению головных болей», — сообщила врач.