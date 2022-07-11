Дожди могут негативно повлиять на здоровье людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы и сердца, рассказала врач-терапевт Светлана Куприна
Врач предупредила об опасности дождливой погоды для здоровья
Повышенная влажность воздуха может оказать пагубное влияние на работу многих систем и органов, особенно, если человек страдает от хронических заболеваний. В дождь снижается атмосферное давление, а воздух содержит меньше кислорода.
«Особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. У них может усилиться слабость и одышка. Также снижение атмосферного давления может способствовать повышению внутричерепного давления, что будет способствовать появлению головных болей», — сообщила врач.
Специалист также отметила, что во время дождя снижается работоспособность, человек может чувствовать слабость и быструю утомляемость. Врач порекомендовала регулярно проветривать помещения, чтобы снизить влажность воздуха, пишет газета.ru.