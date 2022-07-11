ФОТО ⟩ Ксения Собчак больше не скрывает округлившийся животик

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак не подтверждает, но и не опровергает слухи о своей беременности. Однако фотографии, появившиеся в Сети, говорят сами за себя.

Так, Собчак вышла в свет в платье, которое совершенно не скрывает, а даже подчеркивает ее круглый живот. Похоже, скандальная журналистка все же готовится подарить наследника своему второму мужу, режиссеру Константину Богомолову. Также зоркие пользователи не могли не отметить перемены, произошедшие в лице Ксении. Во время съемок интервью с Евгением Цыгановым, телеведущую снимали крупным планом. И теперь в Сети уверены – легкая отечность и круглые щечки свидетельствовали о том, что перед нами беременная женщина.