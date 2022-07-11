Тодоренко показала огромный живот, ужаснувшись от веса будущего малыша
Напомним, предполагалось, что роды должны были состояться еще в конце июня. В доказательство обратного в своем Telegram-канале Регина показала свежее фото с огромным животом, без каких-либо фильтров и макияжа. Для наглядности она повернулась к зеркалу боком, продемонстрировав огромного размера живот.
Помимо этого, Регина сообщила своим подписчиком, что была шокирована на последнем УЗИ, узнав про прогнозируемый вес будущего малыша.
Таковой, как сообщили врачи, составит порядка 5 кг.
«Пожелайте мне удачи. Ребенок на УЗИ — пять кг. С ума сойти», — пишет Регина.
Тем временем в ходе общения с поклонниками многие отметили, что на самом деле прогнозируемый большой вес ребенка редко соответствует действительности.
Как ранее писал Topnews, сейчас Тодоренко находится в США, куда специально улетела на роды.
Однако несмотря на все попытки ускорить наступление родовой деятельности ничего не выходит и малыш не спешит покидать живот матери.