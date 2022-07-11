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Тодоренко показала огромный живот, ужаснувшись от веса будущего малыша

Limon.ee
Тодоренко показала огромный живот, ужаснувшись от веса будущего малыша
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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко Фото: Shutterstock

Телеведущая поделилась прогнозируемым весом ребенка, что повергло ее в шок, пишет Topnews.

Известная телеведущая Регина Тодоренко сейчас находится на последних сроках беременности, поспешив опровергнуть слухи, распространившиеся в СМИ о том, что она уже родила.

Напомним, предполагалось, что роды должны были состояться еще в конце июня. В доказательство обратного в своем Telegram-канале Регина показала свежее фото с огромным животом, без каких-либо фильтров и макияжа. Для наглядности она повернулась к зеркалу боком, продемонстрировав огромного размера живот.

В подписи к публикации она отметила, что ее «все бесит», что собственно не удивительно, ведь с таким животом действительно трудно не только передвигаться, но и вовсе делать что-либо.

Помимо этого, Регина сообщила своим подписчиком, что была шокирована на последнем УЗИ, узнав про прогнозируемый вес будущего малыша.

Таковой, как сообщили врачи, составит порядка 5 кг.

«Пожелайте мне удачи. Ребенок на УЗИ — пять кг. С ума сойти», — пишет Регина.

Тем временем в ходе общения с поклонниками многие отметили, что на самом деле прогнозируемый большой вес ребенка редко соответствует действительности.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко Фото: Телеграм

Как ранее писал Topnews, сейчас Тодоренко находится в США, куда специально улетела на роды.

Однако несмотря на все попытки ускорить наступление родовой деятельности ничего не выходит и малыш не спешит покидать живот матери.

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