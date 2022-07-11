Стало известно, из-за чего так сильно похудел Малахов

Однако за последние четыре месяца шоумен смог сбросить почти 10 килограммов. При росте 183 см. телеведущий весит 88 кг. Как пишет teleprogramma.pro, коллеги называют две причины, из-за которых Малахов смог похудеть.

Во-первых, Андрей с 7 марта по 23 апреля соблюдал Великий пост. Во-вторых, появилась возможность вернуться к регулярным тренировкам: как известно, сейчас ежедневной программы «Малахов» нет в эфире.